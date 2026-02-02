Ex-Coach Christian Titz mit lobenden Worten für den FCM

Magdeburg - Trotz der 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 dürfen die Magdeburger mit ihrer gezeigten Leistung zufrieden sein. Dieser Meinung ist auch Ex-Coach Christian Titz (54), der dem FCM auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Zuversicht einhaucht.

Christian Titz (54) glaubt nicht daran, dass der FCM in dieser Saison absteigen wird. © Andreas Gora/dpa

"Die Art, wie die Mannschaft Fußball spielt, da reden wir nicht über einen Abstiegskandidaten", so der 54-Jährige.

Vorausgegangen war ein Fußballspiel, das die Magdeburger auch deswegen verloren haben, weil sie in den wichtigen Situationen zu ungenau und unclever waren. Die bittere Realität durch die Ergebnisse am Wochenende ist der direkte Abstiegsplatz.

Trotzdem zeigt sich Titz zuversichtlich gegenüber seinem Ex-Klub: "Das ist eine Mannschaft, die seit Wochen eine gute Qualität auf den Platz bringt und einen Gegner sehr gut bespielen kann."

Diese Qualität muss im nächsten Spiel in etwas Zählbares umgemünzt werden, denn eine Niederlage auswärts gegen Fürth würde die rote Laterne bedeuten.