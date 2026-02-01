"Unclever" und "Dumm": Magdeburg im Keller unter Druck

Magdeburg - Den Jahresauftakt hatten sie sich in Magdeburg anders vorgestellt. Auf das souveräne 3:0 bei Eintracht Braunschweig folgten zwei Pleiten, in denen Zweitligist 1. FC Magdeburg teils in überwunden geglaubte Muster zurückfiel.

Sollte der 1. FC Magdeburg auch gegen Greuther Fürth verlieren, droht erneut die rote Laterne. © Andreas Gora/dpa

Da wundert es nicht, dass im Anschluss an das 1:2 gegen Hannover 96 in der Mixed Zone die Worte "unclever" und "dumm" fielen.

Beim 0:1 war der FCM aufgrund einer Behandlungspause in Unterzahl, spielte aber trotzdem risikovoll nach vorn und ließ sich am Ende auskontern.

"Das ist einfach unclever gewesen. Vielleicht einfach den Ball hintenrum laufen lassen, bis ich wieder vom Schiedsrichter reingewunken werden kann", analysierte Verteidiger Tobias Müller (31). Der 31-Jährige musste wegen einer blutenden Lippe außerhalb des Platzes behandelt werden.

"Das war einfach dumm von uns", pflichtete Marcus Mathisen (29) seinem Partner in der Innenverteidigung bei.

Magdeburg kämpfte sich zwar nach der Pause zurück und glich aus, kassierte dann jedoch innerhalb von zwei Minuten den nächsten Gegentreffer.