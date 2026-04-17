"Das war der Fokus diese Woche": Magdeburg vor Kellerduell gegen Düsseldorf

Magdeburg - Im Oktober spielte der 1. FC Magdeburg das letzte Mal gegen Alexander Ende, damals war der 46-Jährige noch als Cheftrainer von Preußen Münster an der Seitenlinie. Jetzt reist Ende mit seiner Fortuna aus Düsseldorf an die Elbe, wo es im direkten Duell um wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt geht.

Für Mateusz Zukowski (24, r.) war das Hinrunden-Duell mit Düsseldorf der erste Einsatz im Magdeburger Dress. © Anke Waelischmiller/dpa

Das Hinspiel in Düsseldorf endete mit einem 1:2 aus Sicht der Blau-Weißen, die es am kommenden Samstag besser machen wollen und ihre Heimstatistik aufpolieren möchten.

Die Mannschaft von Petrik Sander (65) geht mit einer Niederlage gegen Paderborn am vorigen Wochenende in die Partie, aus der sie allerdings gelernt hat: "Das waren vermeidbare Fehler. Die Aggressivität in der Zweikampfführung war nicht ausreichend. Das wollen wir klar erhöhen und da haben wir die Woche einen großen Fokus draufgelegt", betonte Sander im Rahmen der Pressekonferenz vor der Partie.

Gegen den aktuellen Tabellenzweiten hätten sie dennoch eine sehr starke Leistung gezeigt, auf der sie nun aufbauen wollen.

Alexander Ende hält Sander für einen kompetenten Kollegen: "Er hat eine eigene Idee und eine eigene Philosophie vom Fußball, die sehr spannend ist. Die Frage ist natürlich, inwieweit das in der kurzen Zeit jetzt schon übertragen wurde. Den ein oder anderen Einfluss wird man sicherlich spüren."