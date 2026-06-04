04.06.2026 16:07 Debüt in der Nationalelf und verdoppelter Marktwert: Wie geht es weiter mit Mateusz Zukowski?

Mateusz Zukowski ist eine der wichtigsten Personalien beim FCM, doch seine Zukunft ist ungewiss. Zuletzt gab er sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Der Shootingstar des 1. FC Magdeburg legt auch in der Sommerpause keine Auszeit ein und gibt in der polnischen Nationalmannschaft sein Debüt. Die Zukunft von Mateusz Zukowski (24) an der Elbe ist aber weiterhin ungewiss - auch wenn klar ist, dass der ein oder andere Verein wohl Interesse an dem Polen hat.

Durchschnittlich benötigte Mateusz Zukowski (r.) nur 108 Minuten pro Tor. © Swen Pförtner/dpa Mit seinen 17 Treffern und drei Vorlagen in insgesamt 21 Spielen hatte Zukowski erheblichen Anteil daran, dass der FCM in dieser Saison die Klasse hielt. Und das, obwohl er die ersten Wochen der vergangenen Saison gar nicht spielte. "Wir wussten gar nicht, wer das ist. Er war ja nie da", erinnerte sich Baris Atik (31) mit einem Schmunzler bei "at Broski" an die Anfangszeit. Mittlerweile scheinen die größten Teile des Profifußballs seinen Namen zu kennen. Bei den Elbestädtern spielte er sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit und wurde für seine Leistung sofort belohnt: vor knapp einer Woche feierte der 24-Jährige sein Debüt in der polnischen A-Nationalmannschaft. Bei seiner Einwechslung gegen die Ukraine (0:2) kam er für niemand Geringeren als Robert Lewandowski (37) auf das Feld. Auch, wenn das Ergebnis am Ende nicht gepasst hat, zeigt sich Zukowski zufrieden über diesen Moment: "Das Debüt hätte sicherlich besser sein können, aber ich bin froh, dass ich zum ersten Mal die Chance bekam, für die polnische Nationalmannschaft zu spielen. Meine Karriere geht in die richtige Richtung."

Marktwert von Mateusz Zukowski hat sich verdoppelt