Debüt in der Nationalelf und verdoppelter Marktwert: Wie geht es weiter mit Mateusz Zukowski?
Magdeburg - Der Shootingstar des 1. FC Magdeburg legt auch in der Sommerpause keine Auszeit ein und gibt in der polnischen Nationalmannschaft sein Debüt. Die Zukunft von Mateusz Zukowski (24) an der Elbe ist aber weiterhin ungewiss - auch wenn klar ist, dass der ein oder andere Verein wohl Interesse an dem Polen hat.
Mit seinen 17 Treffern und drei Vorlagen in insgesamt 21 Spielen hatte Zukowski erheblichen Anteil daran, dass der FCM in dieser Saison die Klasse hielt. Und das, obwohl er die ersten Wochen der vergangenen Saison gar nicht spielte. "Wir wussten gar nicht, wer das ist. Er war ja nie da", erinnerte sich Baris Atik (31) mit einem Schmunzler bei "at Broski" an die Anfangszeit.
Mittlerweile scheinen die größten Teile des Profifußballs seinen Namen zu kennen. Bei den Elbestädtern spielte er sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit und wurde für seine Leistung sofort belohnt: vor knapp einer Woche feierte der 24-Jährige sein Debüt in der polnischen A-Nationalmannschaft. Bei seiner Einwechslung gegen die Ukraine (0:2) kam er für niemand Geringeren als Robert Lewandowski (37) auf das Feld.
Auch, wenn das Ergebnis am Ende nicht gepasst hat, zeigt sich Zukowski zufrieden über diesen Moment: "Das Debüt hätte sicherlich besser sein können, aber ich bin froh, dass ich zum ersten Mal die Chance bekam, für die polnische Nationalmannschaft zu spielen. Meine Karriere geht in die richtige Richtung."
Marktwert von Mateusz Zukowski hat sich verdoppelt
Auch auf den Marktwert des Polen hatten die letzten Wochen natürlich einen Einfluss. Laut Transfermarkt.de beläuft sich der geschätzte Wert des Stürmers auf mittlerweile sechs Millionen Euro und hat sich damit im Vergleich zum März noch einmal verdoppelt.
Wie Sky berichtete, soll der Vertrag von Zukowski in Magdeburg noch bis 2027 gültig sein. Gut möglich also, dass der FCM bereits in diesem Sommer über einen Verkauf nachdenkt, um seinen Stürmer im nächsten Jahr nicht ablösefrei zu verlieren.
Eine Vertragsverlängerung scheint zum jetzigen Stand eher unwahrscheinlich, denn: Zweitliga-Stürmer sind in der Bundesliga aktuell hoch im Kurs. Noel Futkeu (23, Greuther Fürth) wechselt zu Eintracht Frankfurt, Isac Lidberg (27, Darmstadt 98) schließt sich Borussia Mönchengladbach an und Cedric Itten (29, Fortuna Düsseldorf) soll mit Werder Bremen in Gesprächen sein.
Doch Mateusz Zukowski weiß auch, was er an Magdeburg hat. Der FCM glaubte trotz seiner Verletzung im letzten Sommer an ihn und der 24-Jährige betonte immer, wie wohl er sich an der Elbe fühle. Die nächsten Wochen werden zeigen, welchen Weg er künftig einschlagen wird.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa