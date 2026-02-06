Spektakel bei Fürth gegen Magdeburg: Acht Tore in der ersten Halbzeit
Fürth - Das Abstiegsduell zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Magdeburg (4:5) entwickelte sich zu einem historischen Zweitligaspiel. Nach 45 Minuten stand es aus Sicht des FCM bereits 5:3. Mit diesen acht Toren stellten die beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften den Rekord für die torreichste Hälfte aller Zeiten ein.
"Ich glaube nicht, dass es wieder so ein Spektakel wird", sagte FM-Coach Petrik Sander (65) noch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Nach 45 Minuten sollte diese Prognose zu Staub verfallen sein.
Für den 1. FC Magdeburg begann sie denkbar ungünstig. Nach nur acht Minuten lagen sie gegen das Kleeblatt schon mit 0:1 zurück. Wieder war es ein Standard, bei dem Torwart Reimann nicht gut aussah.
Was folgte, war nicht weniger als ein absolutes Spektakel. Nur fünf Minuten später sorgte Ghrieb mit einer abgefälschten Flanke für den Ausgleich, bevor Zukowski nach einer Viertelstunde das Spiel drehte und mit einem platzierten Schuss zum 2:1 traf.
Die beiden Treffer sorgten dafür, dass die Fürther in ihren Defensivbemühungen komplett versagten. In der 23. und 29. Minute konnten sich sowohl Ghrieb, als auch Zukowski zu Doppeltorschützen küren und schon stand es 4:1 aus Sicht der Magdeburger.
Als wäre das noch nicht genug, erzielte Mateusz Zukowski in der 32. Minute auch noch seinen dritten Treffer. Nach einem Zauberball von Atik bugsierte er das Leder mit einem guten Abschluss ins Fürther Gehäuse. Insgesamt brauchte der 1. FCM für seine fünf Tore nur acht Abschlüsse.
Und trotzdem reichte diese Führung nicht, um mit Sicherheit in die Pause zu gehen. Durch gleich zwei Ecken, bei denen Reimann wieder die Orientierung verlor, konnte Fürth treffen und verkürzte damit auf 3:5.
Auf der Linie geklärt: 1. FC Magdeburg nimmt Dreier mit
Keine zwei Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter, wie der erste Durchgang aufgehört hatte. Baris Atik lud Ltaief mit einem katastrophalen Rückpass ein, der Fürther Stürmer blieb vor Reimann cool und lupfte zum 4:5. Der Endstand aus dem Hinspiel, bei dem Magdeburg zu Hause mit 4:5 verlor, war damit nach 47 Minuten eingestellt.
In der Folge entspannte sich das Duell allerdings deutlich und Strafraumszenen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der Nachspielzeit kam es noch einmal zu einer furiosen Szene, als nach Ecke erst Nollenberger und dann Reimann auf der Linie klärten.
Und so blieb es beim 5:4-Sieg für die Magdeburger. Der FCM gewinnt damit zum ersten Mal überhaupt in Fürth und schiebt sich vorerst auf Tabellenplatz 14.
Statistiken zum Spiel Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg 4:5 (3:5)
Aufstellung SpVgg Greuther Fürth: Schlieck - Dehm (46. Futkeu), Bryn. Bjarnason (89. Srbeny), J. Elvedi, Münz - Arifi (79. Avlayici), Will - Keller, Hrgota, Dardari (37. Ziereis) - Ltaief (79. Varela)
Aufstellung 1. FC Magdeburg: Reimann - Musonda (60. Hercher), Hugonet, To. Müller (46. M. Breunig), Nollenberger - Ulrich, Mathisen, Stalmach - Ghrieb (79. Tachie), Zukowski (88. Gnaka), Atik (88. Bockhorn)
Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen) - Zuschauer: 11061
Tore: 1:0 Bryn. Bjarnason (8.), 1:1 Münz (13./Eigentor), 1:2 Zukowski (15.), 1:3 Ghrieb (23.), 1:4 Zukowski (29.), 1:5 Zukowski (33.), 2:5 Arifi (43.), 3:5 J. Elvedi (45.+5), 4:5 Ltaief (47.)
Gelbe Karten: Dehm (6) / To. Müller (4), Musonda (6)
Beste Spieler: Hrgota / Zukowski, Atik
Titelfoto: Jens Niering/dpa