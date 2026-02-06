Spektakel bei Fürth gegen Magdeburg: Acht Tore in der ersten Halbzeit

Fürth - Das Abstiegsduell zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Magdeburg (4:5) entwickelte sich zu einem historischen Zweitligaspiel. Nach 45 Minuten stand es aus Sicht des FCM bereits 5:3. Mit diesen acht Toren stellten die beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften den Rekord für die torreichste Hälfte aller Zeiten ein.

Bereits nach 32 Minuten führten die Magdeburger mit 5:1. © Jens Niering/dpa

"Ich glaube nicht, dass es wieder so ein Spektakel wird", sagte FM-Coach Petrik Sander (65) noch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Nach 45 Minuten sollte diese Prognose zu Staub verfallen sein.

Für den 1. FC Magdeburg begann sie denkbar ungünstig. Nach nur acht Minuten lagen sie gegen das Kleeblatt schon mit 0:1 zurück. Wieder war es ein Standard, bei dem Torwart Reimann nicht gut aussah.

Was folgte, war nicht weniger als ein absolutes Spektakel. Nur fünf Minuten später sorgte Ghrieb mit einer abgefälschten Flanke für den Ausgleich, bevor Zukowski nach einer Viertelstunde das Spiel drehte und mit einem platzierten Schuss zum 2:1 traf.

Die beiden Treffer sorgten dafür, dass die Fürther in ihren Defensivbemühungen komplett versagten. In der 23. und 29. Minute konnten sich sowohl Ghrieb, als auch Zukowski zu Doppeltorschützen küren und schon stand es 4:1 aus Sicht der Magdeburger.

Als wäre das noch nicht genug, erzielte Mateusz Zukowski in der 32. Minute auch noch seinen dritten Treffer. Nach einem Zauberball von Atik bugsierte er das Leder mit einem guten Abschluss ins Fürther Gehäuse. Insgesamt brauchte der 1. FCM für seine fünf Tore nur acht Abschlüsse.