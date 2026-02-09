"Das ist absoluter Wahnsinn": FCM-Akteure finden Worte nach Spektakel in Fürth

Magdeburg - Auch drei Tage nach dem Spektakel in Fürth, bei dem Magdeburg auswärts mit 5:4 gewinnen konnte, lassen sich die Geschehnisse nur schwer einordnen. So erging es auch den Akteuren auf und neben dem Platz.

Am Ende reichte dem FCM die 5:4-Führung, um die drei Punkte aus Fürth mitzunehmen. © Jens Niering/dpa

Dabei sah es nach einer halben Stunde so gut aus für den FCM. Denn trotz frühem Rückstand spielten die Magdeburger ihr Spiel, zeigten Mentalität und führten nach gut 30 Minuten gleich mit 5:1. In der Folge ließ scheinbar die Konzentration nach und Fürth kam noch auf ein 5:4 ran. Dabei sollte es bleiben.

"Wir sind unglaublich glücklich, dass wir hier noch als Sieger vom Platz gehen. Also, dass es nach 5:1 noch so knapp wird, das ist absoluter Wahnsinn", findet Baris Atik (31) im Anschluss ans Spiel die Worte. Für ihn ist klar, dass der FCM den Gegner selbst zurück in dieses Spiel geholt hat: "Das darf uns nicht passieren und müssen wir so schnell wie möglich abstellen."

Auch Alexander Nollenberger (28) versucht, diese Partie aus seiner Sicht zusammenzufassen: "Das war in vielerlei Hinsicht, ich glaube, wild trifft es ganz gut". In seinen Augen hatten die Anschlusstreffer im Kopf eine erhebliche Wirkung: "Du kriegst da dreimal das gleiche Tor und das ist dann schon extrem schwierig, mental damit umzugehen."

"Natürlich war da nicht alles schön und toll, aber im Abstiegskampf musst du dann auch diese Spiele mal gewinnen", so der Außenspieler.