Vor dem Sechs-Punkte-Spiel in Fürth: FCM bangt um Mittelfeld-Akteur

Magdeburg - Vor dem Abstiegskracher gegen Greuther Fürth (6. Februar, 18.30 Uhr/Sky), gibt es weiterhin einige Fragezeichen in der Startelf vom 1. FC Magdeburg. FCM-Coach Petrik Sander (65) wird wohl ein paar Änderungen vornehmen.

Noch ist fraglich, wer neben Mateusz Zukowski (24) und Baris Atik (31) in der Offensive spielen wird. © Andreas Gora/dpa

Einer der Kandidaten, die aktuell noch fraglich sind, ist Falko Michel (25). Der Mittelfeldakteur musste im letzten Spiel gegen Hannover 96 zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

"Er hat einen Schlag gekriegt, da haben sich Adduktorenprobleme eingestellt", so Sander im Anschluss an das Spiel. Auch am Montag war Michel beim Training nicht auf dem Platz. Sollte der 26-Jährige ausfallen, könnte Silas Gnaka (27) wieder in die erste Elf rücken.

Neben der Personalie Michel ist auch der rechte Flügel weiterhin eine Unsicherheit. Noah Pesch (20) und Philipp Hercher (29), die in den letzten beiden Spielen dort agiert haben, konnten ihr Potenzial nicht wirklich abrufen. Optionen für die Außenbahn hat Sander mit Rayan Ghrieb (26) und auch Neuzugang Richmond Tachie (26) aber genug.