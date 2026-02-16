Die Heimschwäche des FCM wird zum Dauerthema im Abstiegskampf

Magdeburg - Nach dem 0:2 gegen Arminia Bielefeld steht der 1. FC Magdeburg auf einem Relegationsrang und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Besonders brisant ist in der aktuellen Saison die Punkteausbeute vor heimischem Publikum.

Auch in der vorigen Saison kam Magdeburg nach elf Heimspielen auf nur einen Sieg zu Hause. © Andreas Gora/dpa

Zwei Siege, ein Unentschieden und acht Niederlagen, das ist die mehr als ausbaufähige Bilanz des 1. FC Magdeburg in der Avnet-Arena. Mit den daraus erspielten sieben Zählern sind sie in der Heimtabelle mit Abstand auf dem letzten Platz. Zur Einordnung: Holstein Kiel, 15. der Heimtabelle, kommt in der laufenden Saison auf die doppelte Anzahl an Punkten zu Hause.

"Wir haben zu Hause keine gute Bilanz", sagte FCM-Coach Petrik Sander (65) noch vor dem Spiel gegen die Arminia. Diese besprochene Bilanz sollte sich auch nach dem direkten Duell nicht verbessern. Doch dabei schien die Möglichkeit auf einen Heimsieg gegen den Aufsteiger mehr als nur realistisch.

Nicht nur, dass Bielefeld spielerisch im besten Fall nur ebenbürtig ist, sondern die Mannschaft von Mitch Kniat (40) war vor der Partie die zweitschlechteste Mannschaft auf fremden Rasen. Mit nur sieben Zählern rangierten sie auf Platz 17 der Auswärtstabelle. Profitieren konnten die Elbestädter davon nicht.

Der letzte Dreier vor heimischem Publikum gelang dem 1. FC Magdeburg am 29. November 2025 gegen Nürnberg.