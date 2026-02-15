"Kein gutes Spiel": FCM-Coach blickt auf Niederlage im Abstiegskampf

Magdeburg - Nach der 0:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld, befindet sich der 1. FC Magdeburg auf Tabellenplatz 16 und damit wieder tief im Abstiegskampf. FCM-Coach Petrik Sander (65) versucht nach der Partie die richtigen Worte zu finden.

Der FCM beendet den Spieltag auf Platz 16, zwei Punkte vor Dynamo Dresden. © Andreas Gora/dpa

"Ich finde es war kein gutes Spiel, das war kein gutes fußballerisches Niveau", versuchte Sander das Spiel zusammenzufassen. "Ich hab kein Spielaufbau von Bielefeld gesehen, nur lange Bälle, was auch völlig in Ordnung ist. Aber dann muss ich den zweiten Ball gewinnen und selbst das ist uns nicht gelungen", so der 65-Jährige über den Spielverlauf.

Seine Mannschaft war ihm für seinen Geschmack zu unsicher: "Insgesamt war mir das zu wenig überzeugt von sich selbst und zu fahrig." Die wenigen Chancen, die sich der FCM herausspielte, waren im Abschluss zu ungenau, weshalb Sander auch betont: "Der Sieg [für Bielefeld] geht in Ordnung."

Das erneute Standardgegentor möchte Sander nicht länger diskutieren, als nötig ist: "Ja, wenn ich mich hier jede Woche hier hinstellen muss und irgendwas über Standardsituationen erzählen muss, dann ist mir das zu müßig".

Der 65-Jährige stellt allerdings auch fest: "Standards gewinnen immer mehr an Bedeutung." Mit dem Gegentreffer am Sonntag ist es das vierte Standardgegentor im zweiten Spiel.