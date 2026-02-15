Wieder ein Standard: FCM verliert und bleibt im Tabellenkeller
Magdeburg - Die Probleme des 1. FC Magdeburg halten an. Im Kellerduell der 2. Bundesliga gegen Arminia Bielefeld muss sich die Mannschaft von Petrik Sander mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und beendet den Spieltag auf Tabellenplatz 16.
Déjà-vu für den FCM! In der 32. Minute war es erneut ein Standard, der dafür sorgte, dass die Blau-Weißen in Rückstand gerieten. Nach einer Ecke verlor Mathisen das Kopfballduell, es bedeutete das vierte Standard-Gegentor in zwei Spielen.
Vorausgegangen war eine halbe Stunde, in der die Gäste aus Bielefeld die zwingenderen Möglichkeiten hatten. Magdeburg kam zwar durch Zukowski dem Tor zweimal nahe (10./13.).
Doch so brenzlig wie beim Lattenkracher von Russo (2.) oder dem Halbvolley von Corboz (31.), bei dem Reimann weltklasse reagierte, wurde es nicht.
Nach dem Gegentreffer wirkte das Team von Petrik Sander aber wacher und agierte mit mehr Engagement nach vorne. Der gute Versuch von Ghrieb (38.) ging allerdings knapp über das Gehäuse von Bielefeld und auch Atiks Freistoß (45.) war zu unplatziert.
1. FC Magdeburg im Pech
Im zweiten Durchgang ließ das Tempo auf beiden Seiten etwas nach. Magdeburg hatte Pech in der 57. Minute nicht durch den Freistoß von Atik, der an den Querbalken donnerte, den Ausgleich zu erzielen und der Abschluss von Tachie aus komfortabler Position, zehn Minuten später, war zu zentral.
Die einzig wirkliche Chance, die die Gäste aus Bielefeld hatten, sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung. Der FCM drückte vorne und es entstanden hinten Räume, die die Arminia durch einen Konter prompt nutzte und zum 2:0 traf.
Für den 1. FC Magdeburg ist das die achte Heimniederlage in elf Spielen zu Hause. Durch die Pleite beenden sie den Spieltag auf Tabellenplatz 16, zwei Punkte vor Dynamo Dresden.
Statistiken zum Spiel 1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld
2. Bundesliga, 22. Spieltag
1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld 0:2 (0:1)
Aufstellung 1. FC Magdeburg: Reimann - Musonda (89. Hercher), Hugonet, To. Müller, Nollenberger - Stalmach (79. Gnaka), Mathisen, Ulrich (80. F. Michel) - Ghrieb (64. Tachie), Zukowski (89. M. Breunig), Atik
Aufstellung Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert (70. Boakye), M. Bauer, Knoche, Handwerker - Russo - Wörl (71. Marvin Mehlem), Corboz (90.+1 Yasar) - Momuluh (80. Grodowski), Uldrikis (79. Sarenren-Bazee), Rochelt
Schiedsrichter: Marc-Philip Eckermann (Waiblingen)
Tore: 0:1 M. Bauer (32.), 0:2 Boakye (88.)
Gelbe Karten: Ghrieb (6), Mathisen (6) / Lannert (4), Russo (4)
Titelfoto: Andreas Gora/dpa