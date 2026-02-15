Wieder ein Standard: FCM verliert und bleibt im Tabellenkeller

Magdeburg - Die Probleme des 1. FC Magdeburg halten an. Im Kellerduell der 2. Bundesliga gegen Arminia Bielefeld muss sich die Mannschaft von Petrik Sander mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und beendet den Spieltag auf Tabellenplatz 16.

Bielefeld machte per Ecke den 20. Standardtreffer in ihrer Saison. © Andreas Gora/dpa

Déjà-vu für den FCM! In der 32. Minute war es erneut ein Standard, der dafür sorgte, dass die Blau-Weißen in Rückstand gerieten. Nach einer Ecke verlor Mathisen das Kopfballduell, es bedeutete das vierte Standard-Gegentor in zwei Spielen.



Vorausgegangen war eine halbe Stunde, in der die Gäste aus Bielefeld die zwingenderen Möglichkeiten hatten. Magdeburg kam zwar durch Zukowski dem Tor zweimal nahe (10./13.).

Doch so brenzlig wie beim Lattenkracher von Russo (2.) oder dem Halbvolley von Corboz (31.), bei dem Reimann weltklasse reagierte, wurde es nicht.

Nach dem Gegentreffer wirkte das Team von Petrik Sander aber wacher und agierte mit mehr Engagement nach vorne. Der gute Versuch von Ghrieb (38.) ging allerdings knapp über das Gehäuse von Bielefeld und auch Atiks Freistoß (45.) war zu unplatziert.