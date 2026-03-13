Eigentor und Chancenwucher: FCM stoppt Niederlagenserie gegen Darmstadt

Magdeburg - Die Niederlagenserie ist gestoppt! Engagement, Wille und Leidenschaft waren die drei führenden Attribute des 1. FC Magdeburg im Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten aus Darmstadt, am Ende musste sich die Mannschaft von Petrik Sander mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Der FCM war über weite Phase spielbestimmender, doch eine mangelnde Chancenverwertung ließ Anhänger und Trainerstab verzweifeln. Die ersten Torschreie erfolgten erst nach dem Seitenwechsel.

Der FCM war auch in dieser Partie die spielbestimmende Mannschaft. © Swen Pförtner/dpa

Die zweite Hälfte gehörte zu Beginn wieder den Elbestädtern. Eine Flanke von Atik beförderte Nollenberger in den Fünfer, wo Hercher den Ball zwar verpasste, aber der überraschte Darmstädter den Ball an den Körper bekam und ins eigene Tor beförderte. Es hatte etwas Poetisches, dass letztendlich ein Eigentor für die Magdeburger Führung sorgte.

Doch die Freude hielt nicht lange, denn Darmstadt antwortete sofort. Der FCM bekam den Ball nicht richtig geklärt, sodass Nürnberger, der zuvor noch das Eigentor verursacht hatte, an der Strafraumkante den Abschluss suchte und den Ball wunderschön ins obere linke Eck wuchtete. Der Schuss war noch leicht von Hercher abgefälscht und dadurch unhaltbar für Reimann.

Es war zu spüren, mit was für einer Kampfbereitschaft und Leidenschaft die Mannschaft von Petrik Sander versuchte die drei Punkte an der Elbe zu lassen, doch sie hatten extreme Schwierigkeiten im letzten Drittel gefährlich zu werden und die Zielgenauigkeit auf den Platz zu bringen.

Mit einem xGoals Wert von 1,21 nach 90 Minuten hatten die Magdeburger wieder mehr als doppelt so viel wie die Lilien (0,54).