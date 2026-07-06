Nächster Neuzugang: FCM bekommt Verstärkung aus der Premier League

Magdeburg - Es ist der nächste Neuzugang in dem bislang sehr erfolgreichen Transfersommer des 1. FC Magdeburg : Doyoung Yoon (19) kommt per Leihe für ein Jahr vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion an die Elbe. Das teilte der FCM in einer Pressemitteilung mit.

Doyoung Yoon (19) ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar. © 1. FC Magdeburg

Der Südkoreaner ist in der Offensive variabel einsetzbar und hat in der letzten Saison sowohl auf den Flügeln, als auch im offensiven Mittelfeld gespielt. Die Hinrunde der Saison 25/26 verbrachte der 19-Jährige bei Excelsior Rotterdam, wo er nur selten auf Spielzeit kam. Das änderte sich mit dem Wechsel in der Winterpause zum FC Dordrecht, wo er nur zwei Spiele verpasste.

"Doyoung ist ein äußerst talentierter Spieler, der mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seinen offensiven Qualitäten hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Mit seiner Variabilität wird er uns insbesondere auf der rechten Seite zusätzliche Optionen eröffnen", wurde Sportdirektor Peer Jaekel (44) in der Mitteilung zitiert.

Auch Doyoung Yoon blickt mit Vorfreude auf die kommende Aufgabe und begründet den Wechsel an die Elbe: "Ich freue mich sehr, künftig für den 1. FC Magdeburg aufzulaufen. Die sportlich Verantwortlichen haben mir vom ersten Moment an großes Vertrauen entgegengebracht und mir einen klaren Plan für meine Entwicklung aufgezeigt."