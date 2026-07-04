Eingespielte Magdeburger mit Ausrufezeichen in zweitem Testspiel

Havelberg - Auch der zweite Test gestaltet sich für den 1. FC Magdeburg mehr als nur erfolgreich. Bei einem furiosen Auftritt kann sich der FCM am Ende mit 23:0 gegen den FSV Havelberg durchsetzen.

Baris Atik (31) konnte sich an diesem Nachmittag mit drei Toren krönen. © Julius Frick/dpa

Schon von Beginn an war auch diesmal zu erkennen, dass diese Partie wohl nur in eine Richtung gehen wird. Früh gingen die Elbestädter in Führung und es wirkte so, als wären sie schon deutlich eingespielter als noch im ersten Testspiel. Besonders das Verständnis mit den Neuzugängen schien noch einmal deutlich höher zu sein.

Die Mannschaft von Petrik Sander (65) zeigte gegen den niederklassigen Gegner keine Gnade und machte munter mit dem Tore schießen weiter. Bis zur Halbzeit durften die Magdeburger deshalb auf eine furiose Führung von 14:0 blicken.

Auch nach der Pause, in der Sander und Ibold wieder kräftig rotierten, veränderte sich das Spielgeschehen nicht. Der FCM wollte sich weiter in einen Rausch spielen und nutzte diese Partie, um ordentlich an Selbstbewusstsein zu gewinnen. Neuzugang Kevin Manthey und Mateusz Zukowski konnten sich jeweils gleich vierfach in die Torschützenliste eintragen.