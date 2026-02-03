Tachie beim FCM: Welche Rolle nimmt der Neuzugang ein?

Magdeburg - Am letzten Tag des Transferfensters hat der 1. FC Magdeburg doch noch einmal zugeschlagen. Mit Richmond Tachie (26) bekommen die Blau-Weißen einen erfahrenen Zweitligaspieler. Doch was darf der FCM sich von diesem Transfer erwarten?

Es wird spannend zu sehen, inwieweit Richmond Tachie (r., 26) dem FCM weiterhelfen kann. © Uwe Anspach/dpa

Für FCM-Coach Petrik Sander (65) war schon zu Beginn des Jahres klar, was er sich von kommenden Transfers erhofft: "Wenn wir was machen, dann muss qualitätsmäßig eine klare Verstärkung da sein. Wir werden nichts tun, nur um etwas zu tun."

Am letzten Tag des Transferfensters hat sich dann etwas getan: Richmond Tachie (26, Mittelstürmer) kommt vom 1. FC Kaiserslautern an die Elbe.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 26-Jährige an Braunschweig ausgeliehen und machte in seinen 16 Einsätzen zwei Tore und legte einmal selbst vor. Für einen Mittelstürmer keine überragenden Werte.

In der laufenden Saison spielte Tachie bei den Roten Teufeln kaum eine Rolle. Zu Beginn bekam er zwar seine Chance, in den letzten Wochen war er in sechs Spielen allerdings viermal nicht einmal mehr im Kader. In zwölf Spielen erzielte der 26-Jährige zwei Treffer.