Deadline-Day beim 1. FC Magdeburg: Tachie kommt aus Kaiserslautern
Magdeburg - Lange mussten die FCM-Fans auf einen Winter-Transfer ihres Vereins warten. Knapp zwei Stunden vor Schließung des Transferfensters dann die erlösende Nachricht: Richmond Tachie (26), wechselt aus Kaiserslautern zu den Blau-Weißen.
"Richmond ist ein zweitligaerfahrener Spieler, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Wir sind von seiner Qualität überzeugt und glauben, dass er uns ohne eine lange Eingewöhnungszeit in der Restrückrunde weiterhelfen kann", so die Worte von Geschäftsführer Otmar Schork (68).
Tachie selbst freut sich auf seine Reise: "Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des 1. FC Magdeburg zu sein. Die Spielidee des Clubs passt super zu mir." Der gebürtige Berliner spielte zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern keine Rolle, stand in diesem Kalenderjahr noch nicht im Kader der Roten Teufel. In der laufenden Saison kommt er bislang auf einen Treffer.
Tachie ist gelernter Mittelstürmer und will sich beim FCM durchsetzen. Mit Mateusz Zukowski (24) und Maximilian Breunig (25) hat Magdeburg bereits zwei funktionierende Knipser. Tachie selbst ist allerdings ein anderer Spielertyp. Er ist technisch hoch versiert und überzeugt mit einem starken Antritt und Tempo.
"Besonders freue ich mich auf die tolle Stimmung in der vollen Avnet Arena, die ich aus den Duellen gegeneinander kenne", sagte der 26-Jährige.
Endlich Gewissheit für Andi Hoti
Auch die Personalie Andi Hoti (22) ist nach Wochen der Spekulation und Diskussion endlich beendet. Der 22-Jährige wird allerdings nicht wie erwartet zu Dynamo Dresden wechseln, sondern startet sein neues Kapitel bei Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig. Die Löwen seien wohl bereit dazu gewesen, die geforderten 250.000 Euro Ablöse für Hoti zu bezahlen.
Neben Hoti wird auch Kandet Diawara (25) den Verein in Richtung des französischen Zweitligisten, ES Troyes AC, verlassen. "Aus persönlichen und privaten Gründen kam Kandet auf uns zu, seinen Vertrag noch in dieser Transferperiode aufzulösen, um nach Frankreich zurückzukehren. Diesem Wunsch haben wir entsprochen", wird Otmar Schork auf der Website zitiert.
Mit insgesamt vier Abgängen (Hoti, Diawara, El-Zein, Kuhinja) und einem Zugang (Tachie), endet die Winter-Transferperiode für den FCM, die Mission Klassenerhalt geht weiter.
