Deadline-Day beim 1. FC Magdeburg: Tachie kommt aus Kaiserslautern

Magdeburg - Lange mussten die FCM -Fans auf einen Winter-Transfer ihres Vereins warten. Knapp zwei Stunden vor Schließung des Transferfensters dann die erlösende Nachricht: Richmond Tachie (26), wechselt aus Kaiserslautern zu den Blau-Weißen.

Richmond Tachie (26) soll dem FCM von der ersten Minute an weiterhelfen. © David Inderlied/dpa

"Richmond ist ein zweitligaerfahrener Spieler, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Wir sind von seiner Qualität überzeugt und glauben, dass er uns ohne eine lange Eingewöhnungszeit in der Restrückrunde weiterhelfen kann", so die Worte von Geschäftsführer Otmar Schork (68).

Tachie selbst freut sich auf seine Reise: "Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des 1. FC Magdeburg zu sein. Die Spielidee des Clubs passt super zu mir." Der gebürtige Berliner spielte zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern keine Rolle, stand in diesem Kalenderjahr noch nicht im Kader der Roten Teufel. In der laufenden Saison kommt er bislang auf einen Treffer.

Tachie ist gelernter Mittelstürmer und will sich beim FCM durchsetzen. Mit Mateusz Zukowski (24) und Maximilian Breunig (25) hat Magdeburg bereits zwei funktionierende Knipser. Tachie selbst ist allerdings ein anderer Spielertyp. Er ist technisch hoch versiert und überzeugt mit einem starken Antritt und Tempo.

"Besonders freue ich mich auf die tolle Stimmung in der vollen Avnet Arena, die ich aus den Duellen gegeneinander kenne", sagte der 26-Jährige.