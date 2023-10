Enttäuschung, Wut und Ratlosigkeit beim FCM: "Es kam alles zusammen"

Nürnberg – Ein einziger Punkt aus den letzten drei Spielen ist eine äußerst dürftige Ausbeute. Die Enttäuschung beim 1. FC Magdeburg nach der gestrigen 0:1-Niederlage in Nürnberg ist enorm. Trübsal zu blasen mag zwar nicht helfen, erscheint jedoch angesichts der zweiten Halbzeit gegen die Clubberer fast angebracht. FCM-Trainer Titz (52) schien ratlos: "Ich kann wirklich nicht erklären, warum wir zu Beginn der zweiten Halbzeit ein völlig anderes Gesicht gezeigt haben."

Ein Bild, das Bände spricht: Castaignos (31, l.) stützt nach Spielende enttäuscht die Hände auf die Knie und blickt auf den Rasen. Hinter ihm bejubeln Gyamerah (28, h.) und Torhüter Mathenia (31, r.) den Heimsieg. © Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa

Dabei begann die Partie vielversprechend: Magdeburg war von Anfang an präsent, drückte dem Spiel mit der Erfolgsformel Ballbesitz den Stempel auf. Ein frühes Führungstor hätte womöglich einen völlig anderen Verlauf bedeutet, aber der "Dosenöffner" blieb aus.

Titz hatte es genauso wahrgenommen, wie er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verdeutlichte: "Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel kontrolliert und hätten durchaus in Führung gehen können. Dann ist etwas passiert, was wir nicht wollten."

Mit "etwas" meinte der 52-Jährige die erschreckend schwache zweite Halbzeit seiner Mannschaft. Den Wiederanpfiff schienen seine Blau-Weißen offensichtlich überhaupt nicht wahrgenommen zu haben, wurden zu Beginn förmlich überrannt.

"Wir kamen aus der Pause und waren neun Minuten wirklich unterlegen. Nürnberg hatte mehrere gute Torchancen, und folgerichtig fiel das 0:1", gestand der Fußballlehrer ein.

Dass Nürnberg in dieser Phase nicht in der Lage war nachzulegen, war das größte Glück für den FCM an dem enttäuschenden Nachmittag.