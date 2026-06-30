Nächster Abgang in Magdeburg: Außenverteidiger wechselt nach Wiesbaden

Magdeburg - Nun gibt es auch endlich Klarheit in der Personalie Philipp Hercher (30). Der Außenverteidiger verlässt den Verein und wird in der kommenden Saison nicht mehr in den Farben des FCM zu sehen sein.

Philipp Hercher (30) wird in der kommenden Saison für Wehen Wiesbaden auflaufen. © Daniel Karmann/dpa

"Die Entscheidung, vor zwei Jahren hierherzukommen, war genau die richtige. Ich werde auf zwei wunderschöne Jahre mit vielen besonderen Momenten und großartigen Menschen zurückblicken", schreibt der 30-Jährige auf Instagram.

Hercher war im Sommer 2024 von Kaiserslautern an die Elbe gewechselt und kam auf insgesamt 58 Einsätze, in welchen der rechte Außenverteidiger siebenmal selbst traf und zwei Tore vorlegte. In der letzten Saison reichte es vor allem im Endspurt nur noch für sporadische Einsätze.

Für ihn endet damit ein grundsätzlich erfolgreiches Kapitel an der Elbe. "Ein großes Dankeschön an den Verein und vor allem an die Fans für eure unermüdliche Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren. Ich wünsche dem Club für die Zukunft nur das Beste."