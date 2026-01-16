Erfolgsduo schlägt wieder zu: FCM dominiert Braunschweig

Braunschweig - Der Auftakt in die Rückrunde ist für den 1. FC Magdeburg gelungen! Mit 3:0 (1:0) entschieden die Blau-Weißen das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig für sich. Das Erfolgsduo bestehend aus Baris Atik und Mateusz Zukowski sichert dem FCM die nächsten drei Punkte.

Baris Atik (l.) und Mateusz Zukowski (r.) durften sich beide zum Torschützen küren. © Swen Pförtner/dpa

In der 40. Minute war der Bann gelöst: Atik versuchte es an der Strafraumgrenze mit einem Distanzschuss, den BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann nur nach vorne abprallen lassen konnte, wo Zukowski aus vier Metern einschob.

Vorangegangen war eine erste Hälfte, die zunächst sehr abwartend begann. Zwar hatte der FCM mehr vom Spiel, es fehlte dennoch die Genauigkeit in den Abschlüssen. Die Eintracht wiederum ließ sämtliche Strafraumszenen vermissen.

Dabei hatten die Löwen Glück, dass sie nicht früh schon in Rückstand gerieten. Nach nur 40 Sekunden tauchte Zukowski nach einem Zauberball von Atik alleine vor Hoffmann auf, konnte den Ball aber nicht im Kasten unterbringen. Es wäre ohnehin die Frage gewesen, ob der Ball vorher beim Dribbling von Laurin Ulrich im Aus war.

Braunschweigs erstes und einziges Highlight der ersten Hälfte blieb ein Kopfball von Erencan Yardımcı (30. Minute), der das Außennetz erreichte.