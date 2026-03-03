Hammer-Strafe für den 1. FC Magdeburg! Blocksperre schon im nächsten Heimspiel

Magdeburg - Nach den heftigen Ausschreitungen beim Derby gegen Dynamo Dresden hat der DFB eine Hammer-Strafe gegen den 1. FC Magdeburg verhängt. So erhält der Verein eine Blocksperre, die schon im kommenden Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 gilt. Zudem muss der Club eine hohe Geldstrafe zahlen. Das teilten der Verein sowie der DFB am Dienstag mit.

Die Heimkurve des 1. FC Magdeburg wird im nächsten Heimspiel leer sein. © Imago / Christian Schroedter

Geisterspiele, wie von der Polizeigewerkschaft in den letzten Wochen häufig gefordert, wird es allerdings nicht geben. Es handelt sich um einen Teilausschluss. Dieser beschränkt sich auf die Blöcke 3-6, wodurch allerdings fast die gesamte Nordtribüne und damit die Heimkurve betroffen ist.

Einen weiteren Teilausschluss verhängte der DFB auf Bewährung, das heißt, dass dieser erst greift, sollte es demnächst erneut zu Ausschreitungen kommen. Den ersten Teilausschluss muss der 1. FC Magdeburg bereits beim Heimspiel gegen Darmstadt am 13. März ertragen. Dauerkarten und Tagestickets für die Blöcke 3-6 werden dann nicht mehr zum Zutritt berechtigen.

Außerdem wartet auf die Elbestädter eine saftige Geldstrafe. Neben den Auseinandersetzungen mit der Polizei, wofür der FCM 60.000 Euro bezahlen muss, wird auch das Pyro-Feuerwerk teuer. Dafür verhängte das Sportgericht eine Geldstrafe in Höhe von 126.000 Euro.

Laut FCM soll die organisatorische Abwicklung bezüglich bereits gekaufter Ticket in naher Zukunft über ihre Kanäle kommuniziert werden.