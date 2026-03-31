Erste Entscheidung gefallen: FCM findet neuen Sportdirektor
Magdeburg - Die erste Entscheidung an der Elbe ist gefallen: Peer Jaekel (43) übernimmt ab sofort die Rolle des Sportdirektors. Das teilte der 1. FC Magdeburg in einer Pressemitteilung mit. Der 43-Jährige kann reichlich Erfahrung vorweisen und soll mit seiner "dynamischen Art" ein echter Gewinn sein.
Nach seiner Spielerkarriere, die der gebürtige Bremerhavener im Nachwuchs von Werder Bremen bestritt, sammelte Jaekel in verschiedensten Positionen Erfahrungen im Profifußball. Zunächst blieb er den Bremern als Videoanalyst und Scout treu, wechselte 2016 dann für eine Position des Chefscouts zu 1860 München.
Nach der Station in München arbeitete Jaekel von 2019 bis 2023 bei Viktoria Berlin, wo er als Geschäftsführer Sport den Aufstieg in die 3. Liga feiern durfte. Von August 2023 an war der 43-Jährige dann Teil der Geschäftsführung von Austria Klagenfurt, dieser Vertrag wurde 2025 einvernehmlich aufgelöst.
Jaekel wird zunächst noch keine klare Planungssicherheit haben. In der aktuellen Situation besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der FCM in der nächsten Saison in Liga 3 an den Start gehen wird.
"Menschlich klar durchgesetzt": Jaekel soll Magdeburg eine Soforthilfe sein
"Wir haben unterschiedliche Profile [...] sorgfältig analysiert und miteinander verglichen. Am Ende dieses Prozesses hat sich Peer Jaekel sowohl fachlich als auch menschlich klar durchgesetzt", wird Magdeburgs Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Lutz Petermann zitiert.
Auch FCM-Präsident Dr. Jörg Biastoch ist von der neuen Personalie überzeugt: "Peer Jaekel hat bereits bewiesen, dass er in der Lage ist, einen ambitionierten und entwicklungsfähigen Kader zu strukturieren und gezielt weiterzuentwickeln."
Der 43-Jährige selbst freut sich ebenfalls auf die kommenden Aufgaben: "Unser klarer Fokus liegt nun auf dem Klassenerhalt und darauf, die Mannschaft im Saisonendspurt bestmöglich zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir frühzeitig die Weichen für die Kaderplanung der kommenden Spielzeit stellen."
Die Fragezeichen zum Geschäftsführer werden sich zunächst allerdings nicht klären: "Über die derzeit noch vakante Position des Sportgeschäftsführers wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden", gibt der FCM in der Pressemitteilung Auskunft.
Titelfoto: 1. FC Magdeburg