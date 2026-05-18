Vertrag verlängert: Petrik Sander bleibt Trainer beim 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Trainer Petrik Sander (65) wird den 1. FC Magdeburg auch in der kommenden Saison betreuen.

Petrik Sander (65) wird auch in der Saison 2026/27 den 1. FC Magdeburg trainieren. © Philipp Szyza/dpa

Das gaben Trainer und Verein im Anschluss an den gelungenen Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bekannt. Eine Vertragslänge wurde nicht kommuniziert, "aber es ist klar, dass ich nicht mit 70 Jahren hier noch sitze", sagte der 65-jährige Sander.

Dazu verabschiedete der 1. FC Magdeburg zwölf Spieler, wenngleich mit einigen noch letzte Vertragsgespräche ausstehen.

So wurden mit Jean Hugonet (26) und Marcus Mathisen (30) gleich zwei Innenverteidiger verabschiedet, die im letzten Saisonspiel beim 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz standen.

Dazu bekamen auch die ausgeliehenen Maximilian Breunig (25), Noah Pesch (21), Herbert Bockhorn (31) und Laurin Ulrich (21) ein Abschiedsposter überreicht.