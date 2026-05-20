Fragezeichen trotz Verbleib in Liga zwei: FCM vor spannender Sommerpause

Magdeburg – Eine lange Saison ist vorbei und mit dem Klassenerhalt hat der 1. FC Magdeburg sein großes Ziel erreicht. Doch trotz der Sicherheit, in welcher Liga die Elbestädter im nächsten Jahr antreten werden, gibt es noch einige Fragezeichen zu klären. Der FCM steht vor einer spannenden Phase.

Gleich zwölf FCM-Spieler wurden am Sonntag nach dem Spiel verabschiedet. © Julius Frick/dpa

Trotz der 0:1-Niederlage gegen Kaiserslautern am vergangenen Sonntag durfte Magdeburg gemeinsam mit den Fans in der Avnet-Arena den Verbleib in Liga zwei bejubeln. Kräftezehrende Monate lagen hinter den Verantwortlichen des FCM, ständig mit dem Ziel des Klassenerhalts im Hinterkopf.

Doch schon während dieser Feierlichkeiten wurde klar, dass in diesem Sommer ein personeller Umbruch anstehen würde. Gleich zwölf Spieler wurden noch auf dem Rasen verabschiedet. Dazu gehörten Samuel Loric, Herbert Bockhorn, Laurin Ulrich (Leihende), Maximilian Breunig (Leihende), Noah Pesch (Leihende), Connor Krempicki, Marcus Mathisen, Falko Michel, Jean Hugonet, Silas Gnaka, Philipp Hercher und Max Geschwill (Leihende).

Mit Teilen dieser Akteure wolle man sich trotzdem noch zusammensetzen. So wurde sowohl von Sportdirektor Peer Jaekel als auch von FCM-Coach Petrik Sander eindrücklich betont, dass diese Verabschiedungen nur stattfanden, "da die Verträge der Jungs ausliefen". Es würde allerdings nicht bedeuten, dass man einige Gesichter im nächsten Jahr nicht wieder an der Elbe sehen könnte.

Einer dieser Namen, welchen die FCM-Anhänger sicherlich sehr gerne wieder in den Magdeburger Farben sehen wollen, ist Laurin Ulrich. Die Leihgabe aus Stuttgart verpasste das letzte Heimspiel verletzungsbedingt – ein Ausfall, der Einfluss auf das Spiel hatte, wie Sander fand: "Es war heute brutal zu merken, dass er uns gefehlt hat", so der Coach. Auf die Nachfrage, ob auch in der nächsten Saison mit Ulrich zu planen sei, drückte sich der 65-Jährige klar aus: "Wir sind in Gesprächen. Es wäre wirklich schön."