So sieht der Sommerplan des 1. FC Magdeburg aus

Magdeburg - Nur wenige Tage nach dem erreichten Klassenerhalt stellt der 1. FC Magdeburg bereits den Sommerfahrplan für die nächsten Wochen vor. Mit der Weltmeisterschaft haben die Akteure diesmal eine etwas längere Pause, die sie nutzen dürfen.

Gut einen Monat Pause werden die FCM-Akteure haben. © Julius Frick/dpa

29. Juni – Trainingsauftakt: Noch während der Weltmeisterschaft beginnt der FCM mit der Vorbereitung auf die neue Saison.

1. Juli – Testspiel: Anfang Juli werden die Elbestädter ihr erstes Auswärtsspiel gegen die SG Blau-Weiss Neuenhofe bestreiten (Uhrzeit offen).

4. Juli – Testspiel: Drei Tage später geht es dann gegen den FSV Havelberg ran (Uhrzeit offen).

5. Juli bis 11. Juli – Trainingslager: Im Gut Matheshof (Amberg) werden sich die Blau-Weißen im Trainingslager intensiv auf das erste Pflichtspiel vorbereiten.

12. Juli – Testspiel: Einen Tag nach dem Trainingslager wird die Mannschaft von Petrik Sander (65) sich ein Kräftemessen mit der BSG Chemie Leipzig liefern.

7. August bis 9. August – Saisonstart: Anfang August startet die 2. Liga in ihre Saison. Die Terminierung der Uhrzeiten und Begegnungen steht selbstverständlich noch aus.

21. August bis 24. August – Erste Pokalrunde: Am vorletzten Augustwochenende startet die Pokalsaison. Der 1. FC Magdeburg trifft in der ersten Runde natürlich auf eine Mannschaft aus dem Amateurtopf, was in der kommenden Saison auch Gegner wie Düsseldorf, Münster oder Braunschweig bedeuten könnte.