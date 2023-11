Ex-Kieler schießt die Störche ab und lässt den FCM im Pokal jubeln: "Ich liebe solche Spiele"

Kiel – Kampf, Wille, Leidenschaft! Der 1. FC Magdeburg zeigte am gestrigen Mittwochabend in Kiel all das und mehr. Es war ein denkwürdiger und dramatischer Pokalsieg: Nach einer überragenden ersten Hälfte zwang sich die Mannschaft nach zwei Eigentoren in die Verlängerung und sicherte sich schließlich im Elfmeterschießen den Sieg. "Ich liebe solche Spiele und Momente", sagte Ahmet Arslan (29), der den entscheidenden Elfmeter cool verwandelt hatte.