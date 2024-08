FCM-Coach Titz zählt Spieler nach Pokal-Blamage an: "Kann dir normalerweise nicht passieren!"

In der Offensive fehlten die klaren Ideen, das Mittelfeld wirkte defensiv anfällig und offensiv viel zu langsam und in der Verteidigung produzierte mal der eine, mal der andere Spieler Fehler, die man beim FCM zumindest in dieser Saison so noch nicht gesehen hatte.

Tatsächlich kam bis auf die Druckphase nach der Pause, als den Elbestädtern durch Kaars (25) der Ausgleich gelang, kein Mannschaftsteil an das heran, was normalerweise zu erwarten wäre.

"Wir hatten nicht die Zielstrebigkeit, die ich mir gewünscht habe. Das Gegentor kann dir normalerweise so nicht passieren kann, weil der Spieler den Kopf einzieht, anstatt den Ball wegzuköpfen", analysierte ein etwas ratloser Christian Titz (53) nach der Partie und zählte Abwehrspieler Hugonets (24) für sein Spielverhalten an.

Enttäuschung bei den Elbestädtern: Der FCM verliert mit 1:2. © Arne Dedert/dpa

"Wir haben die Standardsituation nicht gut verteidigt, daran müssen wir wieder arbeiten", erklärte FCM-Kapitän Dominik Reimann (27). "Es kann nicht sein, dass wir so in Rückstand geraten. Das ist völlig unnötig - und nach vorn haben für mich die gefährlichen Torchancen gefehlt", ergänzte der Torhüter.

Zwar kam der FCM immer wieder in die gefährlichen Bereiche, wirkte aber zu verspielt. Immer wieder entschieden sich die Angreifer für das Abspiel, nicht den Abschluss. Der einzige Magdeburger Treffer hingegen entstand in einer Situation mit Tempo und direktem Spiel.

Gegen den FC Schalke, der seine Pokalaufgabe zwar glücklich, aber immerhin erfolgreich löste, werden die Magdeburger wohl auch noch auf die Lenkerqualitäten eines Baris Atik (29) verzichten müssen.

So werden es dieselben Spieler wie am Montagabend sein, die gegen Königsblau am Sonntag die Punkte holen sollen. Dafür ist es dann auch nötig, in der Abwehr solche Katastrophenpässe zu vermeiden, wie etwa der viel zu kurze Ball von Daniel Heber (30), der schon in der ersten Hälfte fast zum 0:2 geführt hätte.