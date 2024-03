FCM: Diskussion um Schuler-Rot! Uneinigkeit zwischen Titz und Kwasniok

Paderborn - "Das war keine Rote Karte." Für FCM -Coach Christian Titz (52) war die Schiedsrichterentscheidung gegen seinen Stürmer Luca Schuler (24) ebenso abwegig wie für jeden anderen, der nicht ausgerechnet Lukas Kwasniok (42) war. Der Paderborn -Trainer sah in der "Dynamik der Gesamtaktion" unumstritten einen Platzverweis.

Dass sich Paderborn und vor allem Kwasniok mit dem Remis nicht ganz zufrieden zeigen würden, war bereits im Vorfeld der Pressekonferenz nach Spielende klar. Die Hausherren waren dem entscheidenden Treffer zu nahe, scheiterten nur an einem herausragenden Dominik Reimann (26) im Magdeburger Kasten.

In Unterzahl wurde die Schlussphase zu einem absoluten Kraftakt. Mohammed El Hankouri (26) lag nach dem Abpfiff erschöpft auf dem Rasen. © David Inderlied/dpa

Neben der Unruhe rund um die Rote Karte erlebte Verteidiger Tobias Müller (29) ein "besonderes Spiel".

So hatte der 29-Jährige die Partie gegen seinen Ex-Verein Paderborn zumindest unter der Woche bezeichnet. Dabei dürfte er sich seine Rückkehr nach Ostwestfalen definitiv anders vorgestellt haben, möglicherweise erfolgreicher.

Tobias Müller: "Wir haben uns diesmal sehr schwergetan. In den ersten 15 Minuten haben wir gar nicht zu unserem Spiel gefunden. Paderborn hat sehr einfach gespielt, sie wollten uns in Zweikämpfe verwickeln. […] Am Ende steht die Null, und wir nehmen das Positive mit."

Zum fünften Zu-Null-Spiel der Rückrunde des FCM gehörte gegen den SCP zwar großer Dusel, für Titz aber ebenso entscheidet, dass der Club "deutlich disziplinierter verteidigt" als noch in der Hinrunde.

Gleichzeitig verursacht die Mannschaft "weniger individuelle Szenen, die fehlerhaft sind". Trotz des schwachen Auftritts zeigte sich der Fußballlehrer dadurch weitgehend zufrieden mit dem erkämpften Zähler.