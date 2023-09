FCM-Star Bockhorn ist zurück: "Wenn es für den ersten Platz reicht, sind wir bereit"

Magdeburg – Am kommenden Freitag wird der Ball wieder im heimischen Heinz-Krügel-Stadion rollen. Der 1. FC Magdeburg eröffnet den 7. Spieltag mit der Partie gegen den SC Paderborn 07 . Für Herbert Bockhorn (28) kommt das Spiel zum richtigen Zeitpunkt, um wieder durchzustarten. Nach einem Bänderriss im Sprunggelenk ist der Rechtsverteidiger zurück und will "Vollgas" geben.

Bald wieder in einer Liga? Herbert Bockhorn (28, l.) überspielt Jan-Niklas Beste (24, r.) vom Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim am 31. Spieltag der Vorsaison. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. © Tom Weller/dpa

Im Spiel gegen die Ostwestfalen hat die Titz-Elf die Gelegenheit zu zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat. Dafür sind die FCM-Profis am gestrigen Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Bockhorn ist entschlossen, dem Team mit einem Einsatz zu helfen und die Chancen darauf stehen gut. Im Hinblick auf Magdeburgs Abwehrkette könnten einige Veränderungen für das Heimspiel anstehen.

Der FCM muss in der Partie gegen Paderborn auf Daniel Heber verzichten, der im Spiel gegen S04 die Rote Karte erhalten hat. Zudem steht der zuletzt formschwache Jamie Lawrence möglicherweise zur Debatte.

Bockhorn jedenfalls ist bereit, wieder für Magdeburg zu starten. Ohnehin traut er seiner Mannschaft den ganz großen Wurf zu: "Zu Beginn der Saison hatte niemand mit uns gerechnet. Wir wollen so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Wenn es am Ende für den ersten Platz reicht, sind wir dafür bereit. Wichtig ist, dass wir daran glauben. Ob es am Ende dann so kommt, weiß ich nicht. Aber wir lassen uns überraschen."