FCM-Stürmer freut sich auf Duell gegen kleinen Bruder

Magdeburg - Der Rückrundenauftakt zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig wird aus mehreren Gründen ein packendes Spiel. Auch, weil zwei Geschwister gegeneinander spielen. FCM-Stürmer Maximilian Breunig (25) trifft dann nämlich auf seinen jüngeren Bruder Louis (22).

Maximilian Breunig (25) erhofft sich diesmal einen anderen Ausgang als beim ersten Duell gegen Louis. © Andreas Gora/dpa

"Es war über Weihnachten ein Thema bei den Familien, weil es auch gleich der erste Spieltag ist. Es werden viele Freunde aus der Heimat und unsere Familie kommen, worauf wir uns beide sehr freuen", sagt Maximilian Breunig im Trainingslager der Volksstimme.

Es ist das zweite Mal, dass die beiden Brüder sportlich aufeinander treffen. Im Dezember 2023 konnte Louis, damals noch für Jahn Regensburg, mit 3:2 gegen Maximilian und seinen SC Freiburg II gewinnen. Diesmal möchte der ältere Bruder einen anderen Spielausgang erreichen.

Das Besondere an diesem Aufeinandertreffen der beiden: das Positionsduell. Maximilian als Stürmer und Louis als Innenverteidiger werden, sollten sie spielen, nicht drumherum kommen, den ein oder anderen Zweikampf gegeneinander zu führen.

Körperlich hat Maximilian dabei leichte Vorteile, zumindest in der Luft. Mit 1,95 Metern überragt der Stürmer seinen kleineren Bruder um sieben Zentimeter.