FCM trotzt Niederlage: Selbstbewusst für H96, vollstes Vertrauen in Titz?

Magdeburg - Das gestrige Aufeinandertreffen mit Union Berlin war kein gewöhnlicher Test. Nach dem vernichtenden 0:7 von Karlsruhe steht beim 1. FC Magdeburg einiges auf dem Prüfstand. Das Trainerteam sitzt dagegen fest im Sattel. FCM-Präsident Jörg Biastoch (60) äußerte sich unmissverständlich. Ein Sieg in den letzten fünf Spielen ändert daran nichts.

Ein wuchtiger Mittelstürmer! Luca Schuler (25, r.) konnte nach einer langen Durststrecke gegen Union Berlin zumindest wieder einen Treffer erzielen. Trotzdem gelang es dem FCM nicht, das Spiel zu gewinnen. © Swen Pförtner/dpa

Insgesamt zeigte man sich beim FCM nach dem 1:3 an der Alten Försterei gegen Bundesligist Union Berlin zufrieden. Sowohl Stürmer Luca Schuler (25) als auch Trainer Christian Titz (52) betrachteten den Auftritt als eine "Reaktion" nach dem Fiasko am vergangenen Spieltag.

"Wir haben heute einen Schritt nach vorne gemacht", bilanzierte Schuler, der das einzige FCM-Tor des Tages erzielte.

Mit Blick auf die nächste Ligapartie am Ostersonntag gegen Hannover 96 zeigte sich der 25-Jährige extrem selbstbewusst.

Luca Schuler: "Dann gibt es nur eins: einen Heimsieg. Ein Dreier mit einem dominanten, geilen Spiel von uns."

In aktueller Verfassung nur schwer vorstellbar. Besonders weil Schuler auch vor dem Spiel gegen die Köpenicker geäußert hatte, dass es in diesem Test darum gehen würde "zu gewinnen und zu zeigen, was wir wirklich können".