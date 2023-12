FCM will den Osten im Pokal halten: "Von Beginn an alles reinwerfen"

Magdeburg – Von der Sieglosserie in die Siegesserie? Zwar sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben, dennoch steht fest, dass der FCM zuletzt zwei aufeinanderfolgende Siege verzeichnen konnte. Eine bessere Ausgangslage als das überzeugende 4:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern könnte es für das DFB-Pokal - Achtelfinale gegen Düsseldorf kaum geben. Das Mannschaftsklima stimmt.

Riesensieg: Viermal durfte am vergangenen Wochenende gegen Kaiserslautern gejubelt werden. Nach dem Auswärtssieg in Osnabrück war es der zweite Dreier in Folge für Magdeburg. © Hendrik Schmidt/dpa

Es greift wieder alles ineinander beim FCM. Zumindest ist das der Anschein. Gegen die "Roten Teufel" spielte die Mannschaft "geduldig", glänzte in ihrer "Konsequenz", wie Christian Titz (52) im Anschluss an die Partie zu verstehen gab. Das Gesamtpaket passt, der Fußballgott meint es wieder gut mit dem "Club".

"Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und bin auch gerade gut drauf", sagte ein überglücklicher Kopfballtorschütze Herbert Bockhorn (28) in den Katakomben des Heinz-Krügel-Stadions nach Abpfiff.

Baris Atik (28), der an diesem Tag sein Jubiläum – 100 Spiele für den FCM – gefeiert hatte, und hofft "dass in Zukunft noch einige dazu kommen", pflichtete ihm bei: "Der Verein ist etwas Besonderes für mich."

Beim FCM sind sie nun allesamt gewappnet auf den Pokalabend gegen die Fortuna aus Düsseldorf, die mit einem 5:0-Auswärtssieg in Nürnberg im Rücken an die Elbe reist. Trotzdem ist das große Ziel klar formuliert – die Mannschaft will ins Viertelfinale einziehen.