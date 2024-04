Fünf Spiele ohne Tor, Grottenkick gegen Elversberg, aber: 1. FC Magdeburg sieht sich auf dem richtigen Weg

Elversberg - Das torlose und trostlose 0:0 in Elversberg sahen die Magdeburger Profis als Mutmacher. Denn erstmals nach drei Niederlagen verbuchte der 1. FC Magdeburg wieder einen Punkt und kassierte seit dem 0:0 in Paderborn Anfang März kein Gegentor.

Magdeburgs Tatsuya Ito (26) brachte gegen den SV Elversberg wenigstens ein klein wenig Schwung in die Partie. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass der FCM seit Februar - sprich fünfeinhalb Spielen - auf einen eigenen Treffer wartet. "Wenn wir in den kommenden Spielen so gut stehen, werden wir auch vorn unsere Tore erzielen", sagte Mittelfeldspieler Daniel Elfadli (27) und ergänzte: "Wichtig war, in der Defensive die Null zu halten. Vorn fehlt etwas das Spielglück, das man im Fußball braucht."

Aufs Glück will sich Vereinslegende Jürgen Sparwasser (75) nicht verlassen.

Er stellte schon vor dem Spiel bei der SV Elversberg die Systemfrage. "Es wird langsam Zeit, von dem schönen Fußball mal wegzukommen und auch mal das Ding von hinten heraus in die Spitze zu schlagen, sodass es nicht gleich wieder ein Bumerang wird", sagte der 75-Jährige im "MDR".

Die kleineren Anpassungen in der Defensive gingen vor allem vor der Pause auf Kosten der Offensive. "Wichtig war, dass wir eine Reaktion gezeigt haben nach den drei Niederlagen. Die ersten 30 Minuten hast du kein Selbstvertrauen, aber danach haben wir uns gefangen. Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", sagte Baris Atik (29).

Zumindest nach dem Seitenwechsel belebte sich das Angriffsspiel der Magdeburger mit der Einwechslung von Tatsuya Ito (26). Trotz guter Vorarbeit wurde erneut deutlich: es fehlt der klassische Torjäger. Der beste Schütze des Teams ist nach wie vor Luca Schuler mit fünf Treffern. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer wartet schon seit November auf ein Tor. Die Mannschaft schon seit über neun Stunden - zuletzt traf der FCM beim 3:0-Sieg gegen Schalke 04 im Februar.