Hochrisikospiel auf Schalke: Kein Alkohol für Magdeburg-Fans

Magdeburg - Vor dem Zweitliga-Topspiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg am Samstag um 20.30 Uhr, teilt die Polizei Gelsenkirchen mit, dass dabei kein Alkohol an die Gästefans ausgeschenkt wird. Zusätzlich sei die Partie als "Hochrisikospiel" eingestuft.

Das Hinspiel gewann Schalke in Magdeburg mit 2:0. © Hendrik Schmidt/dpa

"Unser Ziel ist es, allen Besuchern ein sicheres Fußballspiel zu ermöglichen. Der Fußball lebt von Emotionen und gemeinschaftlicher Begeisterung - sie machen das Spiel zu einem besonderen Erlebnis. Gewalt jedoch gehört nicht zum Fußball", äußert sich die Polizei in einem Fan-Brief.

Die endgültige Begründung, an diesem Abend nur alkoholfreie Getränke im Gästefan-Bereich auszuschenken, basiert auf den bisherigen Erfahrungen zwischen den beiden Fanlagern. Auch beim Spiel zwischen den Knappen und Dynamo Dresden gab es für die Gästefans wohl ein Alkoholverbot.

Zusätzlich werden die Magdeburger Anhänger, die aus der Elbestadt anreisen, mit einem durch die Beamten begleiteten Bus-Shuttle zum Stadion eskortiert.