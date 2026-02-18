Topspiel gegen Tabellenführer: "Haben nichts zu verlieren"

Magdeburg - Die Anspannung der Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg vor dem Duell gegen Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr) steigt. Doch auch wenn die Elbestädter mitten im Abstiegskampf sind, müssen sie sich vor dem Tabellenführer keinesfalls fürchten.

Die vorigen vier Auswärtsspiele konnte der FCM alle gewinnen. © Andreas Gora/dpa

"20.30 Uhr, in dem Stadion, das ist Champions-League-Feeling", beschreibt Alexander Nollenberger (28) seine Gefühlslage vor dem Zweitliga-Topspiel auf Schalke. "Das genießt hier jeder Spieler in dieser Liga." Vor gut 62.000 Zuschauern wird der FCM als 16. versuchen, den Gastgeber und Tabellenführer aus Gelsenkirchen zu ärgern.

"Wir haben nichts zu verlieren, so werden wir auch auftreten und wir werden alles in die Waagschale werfen", zeigt sich Nollenberger selbstbewusst. Doch es gibt Gründe dafür, dass die Elbestädter tatsächlich mit einer breiten Brust ins Ruhrgebiet fahren dürfen.

Zum einen ist es die anhaltende positive Auswärtsform der Magdeburger: Mit fünf Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden steht der FCM in der Auswärtstabelle auf Platz sechs, wobei er seine vorigen vier Spiele auf fremden Rasen alle gewinnen konnte.

Zum anderen ist es auch die jüngste Begegnung mit den Königsblauen in der Veltins-Arena. In einem dominanten Spiel führte der 1. FC Magdeburg bis zur Pause bereits mit 2:0 und gewann am Ende hochverdient mit 5:2 auf Schalke. Es sollte der höchste Saisonsieg der Blau-Weißen sein.

Die Qualität, auch ein Schalke 04 zu schlagen, hat der FCM. Dadurch, dass der Tabellenkeller so eng beisammen ist, könnte die Mannschaft von Petrik Sander (65) bei einem Sieg sogar auf Platz 13 springen.