Vertragsauflösung beim FCM: Stürmer auf dem Weg ins Ausland

Magdeburg - Vor ein paar Wochen waren schon die ersten Spekulationen um einen möglichen Wechsel aufgekommen, jetzt macht es der 1. FC Magdeburg offiziell: Ado Onaiwu (30) wird voraussichtlich in seine Heimat nach Japan zurückkehren.

Ado Onaiwu (30) konnte bei den Elbestädtern nie Fuß fassen. © Uli Deck/dpa

Der 30-Jährige war erst im Sommer 2025 vom französischen Erstligisten AJ Auxerre zum FCM gekommen, konnte an der Elbe allerdings nie wirklich Fuß fassen. In der ersten Mannschaft hatte er am 5. Oktober seinen letzten Auftritt.

Auch in der U23 der Magdeburger, in welcher der Japaner zwischenzeitlich verweilte, schien sich Onaiwu nicht empfehlen zu können. In der Regionalliga reichte es nur zu vier Ligaspielen, zuletzt stand er auch dort nicht mehr im Kader.

"Ado konnte sich bei uns leider nicht nachhaltig durchsetzen. Mit der Möglichkeit zur Rückkehr in seine Heimat Japan ergibt sich für ihn nun eine neue Perspektive", äußert sich Geschäftsführer Otmar Schork (68) zu dem Wechsel.

Ado Onaiwu ist bereits der zweite Sommertransfer, der die Blau-Weißen nach nur wenigen Monaten verlässt. Auch Kandet Diawara (26) war im Wintertransferfenster gewechselt.