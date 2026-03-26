Interims-Lösung beim FCM: Dieses Team übernimmt Aufgaben von Otmar Schork

Magdeburg - Nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Otmar Schork (68) müssen seine Aufgaben jetzt anderweitig fortgeführt werden. Der 1. FC Magdeburg teilte am Mittwochabend mit, welche Personen als kurzfristige Lösung dafür verantwortlich sind.

Die Aufgaben von Otmar Schork (68) werden zunächst von einem "sportlichen Kompetenzteam" übernommen. © Andreas Gora/dpa

"Die operative Handlungsfähigkeit wird derzeit durch ein kommissarisch eingesetztes sportliches Kompetenzteam sichergestellt", hieß es schon am Montag, als man darüber Auskunft gab, dass die Wege von Schork und dem FCM sich mit sofortiger Wirkung trennen würden.

Die Interimslösung Martin Geisthardt (38) wurde als kommissarischer Geschäftsführer bereits kommuniziert, jetzt kommen allerdings noch drei weitere Namen hinzu. Der bisherige Leiter Spielbetrieb, Martin Kahl, wird ebenfalls Teil dieser Lösung sein.

Außerdem rücken Ex-Kapitän Marius Sowislo (43) und Henry Berg (55) in das Kompetenzteam. Berg hatte in der Vergangenheit bereits beim ehemaligen Regionalligisten Viktoria Berlin Erfahrung als sportlicher Leiter sammeln können.