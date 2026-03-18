Jugendkeeper gebunden: FCM stattet Möbius mit "langfristigem Vertrag" aus

Magdeburg - Wichtiges Zeichen an der Elbe: Der 1. FC Magdeburg setzt auf die eigene Jugend und stattet Nachwuchs-Torwart Tjark Möbius (17) mit einem langfristigen Vertrag aus. Der 17-Jährige war 2022 an die Elbe gewechselt und ist seitdem in der U17 und bei den A-Junioren zum Einsatz gekommen.

Der 17-Jährige hat bereits fünf Länderspiele für die Juniorenauswahl des DFB absolviert. © 1. FC Magdeburg

"Tjark Möbius ist ein vielversprechender, junger Torhüter, der mit seinen Leistungen bei unserem Nachwuchs stets zu überzeugen wusste", begründet Geschäftsführer Otmar Schork (68) diesen Schritt. "Wir sind davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, sich perspektivisch als sicherer Rückhalt beim FCM zu etablieren."

Neben den Jugendmannschaften des 1. FC Magdeburg hat der 1,90-Schlussmann auch international schon einige Erfolge sammeln dürfen.

Er war Teil des Kaders der U17-Weltmeisterschaft in 2025 und kommt auf bislang fünf Länderspiele für die Juniorenauswahl des DFB.

"Die Unterstützung, die ich in den letzten Jahren beim 1. FC Magdeburg bekommen habe, bedeutet mir sehr viel. [...] Für mich ist es eine große Chance, jeden Tag dazuzulernen. Deshalb heißt es für mich jetzt: weiter hart arbeiten, dranbleiben und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen", wird Möbius selbst in einer Pressemitteilung zitiert.

Über eine Dauer des Vertrages geht in der Mitteilung nichts hervor. Es heißt, man habe Möbius mit einem "langfristigen Vertrag" ausgestattet.