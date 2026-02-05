Keller-Duell zwischen Fürth und FCM sorgt für Anspannung
Magdeburg - Am Freitagabend, um 18.30 Uhr, geht es für den 1. FC Magdeburg gegen den Tabellenletzten aus Fürth. Die Wichtigkeit dieses Kellerduells war bei der Mannschaft und den Verantwortlichen über die Woche hinweg klar zu vernehmen.
"Wir haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass wir über dem Berg sind, auch nicht in den Spielen, wo wir gewonnen haben", so FCM-Coach Petrik Sander (65) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es ist daher ganz gut, jedes einzelne Spiel als Endspiel zu betrachten." Auch, weil der Abstiegskampf in der 2. Liga bis zum achten Platz reicht.
Das Hinspiel zwischen dem FCM und dem Kleeblatt war bislang wohl das Spiel der Saison. In einem Neun-Tore-Spektakel triumphierten am Ende die Gäste aus Fürth mit 4:5. "Ich glaube nicht, dass es wieder so ein Spektakel wird, das war wirklich wild", schätzt Sander das letzte Aufeinandertreffen ein.
Ihm ist aber auch bewusst, dass dieser Abstiegskracher einiges mit sich bringen wird: "Emotionen werden auch in diesem Spiel wieder eine Rolle spielen, man muss sich nur die Tabellenkonstellation anschauen."
Trotz der letzten Ergebnisse gibt sich Sander zuversichtlich: "Ich bin überzeugt davon, dass wir in Fürth bestehen können." Ein weiterer Grund dafür, und das betont der FCM-Coach immer wieder: "Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend."
Die Rolle von Richmond Tachie beim 1. FC Magdeburg
"Ich hab' einen sehr positiven und aufgeschlossenen Eindruck von ihm, der sich in den persönlichen Gesprächen bestätigt hat", so Sander über den Neuzugang. Gleichzeitig will er noch nicht zu viel Druck ausüben: "Wir müssen ihn erst einmal kennenlernen und ihm nicht zu viel zumuten."
Über die Motivation von Richmond Tachie (26) hat der FCM-Coach keine Zweifel: "Der Junge möchte was erreichen, er möchte zeigen, dass er besser ist als die Rolle, die er zuletzt in Kaiserslautern eingenommen hat." In der laufenden Saison kam er beim FCK nur sporadisch zu Einsätzen.
Für das Kellerduell gegen Fürth scheint der Offensivakteur zumindest eine Option für den Kader zu sein: "Die Überlegungen gehen schon ganz klar dahin, ihn mitzunehmen", so Sander. Ob es dann aber auch für die Startelf reicht, lässt der FCM-Coach offen: "Überlegungen gibt's in verschiedenste Richtungen."
Gutes Omen: Mit dem 1. FC Kaiserslautern traf Richmond Tachie in dieser Saison bereits zweimal auf das Kleeblatt. Beide Spiele konnte er siegreich beenden.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa