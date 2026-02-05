"Haben gefestigten Kader": FCM-Boss Schork über Transferfenster

Magdeburg - Mit einem Zugang und bislang vier Abgängen ist die Transferperiode für den 1. FC Magdeburg beendet. Geschäftsführer Otmar Schork (68) zieht im Rahmen einer Pressekonferenz ein erstes Resümee.

Otmar Schork (68, M.) und Petrik Sander (65, r.) loben die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. © Uwe Anspach/dpa

"Wir waren uns schon im Trainingslager im Klaren, dass wir unbedingt diesen Zusammenhalt und die Einheit benötigen, um die wir die Mannschaft aufgebaut haben", so Schork. Auch FCM-Coach Sander (65) pflichtet ihm bei: "Die Stimmung in der Mannschaft ist herausragend."

Gründe, das Mannschaftsgefüge zu verändern, gibt es für die Verantwortlichen also nicht. Auch spielerisch sieht Schork den FCM gut vorbereitet auf die kommenden Aufgaben: "Wir haben die Saison über gemerkt, dass wir einen Kader haben, der gefestigt ist."



Dennoch scheinen die Meinungen der Anhänger bezüglich der Transferperiode auseinanderzugehen. Während die Abgänge grundsätzlich für Zufriedenheit sorgen, hätte man sich bei den Zugängen den ein oder anderen Transfer mehr gewünscht. Doch Schork positioniert sich klar: "Wir sind der Meinung, dass wir genügend Optionen auf den einzelnen Positionen haben."

Am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky) muss sich die Mannschaft gegen Fürth beweisen, ansonsten droht die rote Laterne.