Nächster FCM-Akteur vor dem Absprung?

Magdeburg - Das Transferfenster für die deutschen Profiklubs ist zwar bereits geschlossen, beim 1. FC Magdeburg bahnt sich trotzdem noch ein Abgang an: Ado Onaiwu (30) könnte in die Heimat zurückkehren.

Gegen Karlsruhe kam Ado Onaiwu (30) lediglich auf 15 Minuten. © Uli Deck/dpa

Der Japaner wurde erst Anfang September vom französischen Erstligisten AJ Auxerre verpflichtet, doch zeigte er in seiner Zeit bei Magdeburg anscheinend nicht das, was man sich von ihm versprach.

In den ersten vier Spielen seit seiner Ankunft kam der 30-Jährige noch auf einen Startelfeinsatz und drei Einwechslungen, danach spielte er beim FCM allerdings keine Rolle mehr.

Seit Anfang Oktober stand Onaiwu nur ein einziges Mal im Kader des 1. FC Magdeburg und auch in der U23 kam er nur auf drei Einsätze.

Laut Bild gibt es in der J-League Interessenten für den Offensivspieler. Das Transferfenster in der ersten japanischen Liga ist noch den gesamten Februar offen, was einen Abgang möglich machen würde.

Magdeburg möchte den Stürmer auf jeden Fall von der Gehaltsliste streichen, und auch Onaiwu wird daran interessiert sein, ein neues Kapitel aufschlagen zu dürfen.