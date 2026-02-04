FCM-Boss Schork wehrt sich gegen Dynamo-Aussagen zu Andi Hoti

Magdeburg - Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth, äußerte sich Otmar Schork (68), Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg , zu dem Transfer-Prozess von Andi Hoti (22).

Otmar Schork (68) hatte von Beginn an klare Vorstellungen bezüglich des Transfers. © Harry Langer/dpa

Die Spannungen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden gingen zuletzt weit über den Rasen hinaus. Grund dafür: die Personalie Andi Hoti. Der Innenverteidiger war der Kern eines umstrittenen Transferpokers, bei dem die Ansichten und Meinungen der Verantwortlichen auseinander gingen.

Gegenüber TAG24 hatte Gonther verraten, dass man Magdeburg ein "sehr sehr gutes Angebot" für Hoti vorgelegt habe, der Liga-Kontrahent gab jedoch kein grünes Licht für einen Wechsel nach Dresden.

Zwischen den Zeilen war zu erkennen: Gonther ging davon aus, dass Otmar Schork grundsätzlich etwas dagegen hatte, Hoti nach Dresden ziehen zu lassen. Schork selbst hatte dazu eine klare Meinung, die er auf der PK kundtat: "Das ist definitiv falsch".

"Es gab schon zwischen den Jahren ein Telefonat mit Dynamo Dresden, wo ich unsere Vorstellungen ganz klar kommuniziert habe und auch mit Sören war ich dann im Austausch".

Diese Vorstellungen wurden laut ihm zunächst ignoriert: "Während des Trainingslagers haben wir ein Angebot von Dynamo Dresden bekommen, das entsprach nicht dem, was wir kommuniziert hatten".

Laut Bild soll es sich bei der geforderten Ablöse für Andi Hoti um rund 250.000 Euro handeln.