Klassenerhalt bereits an diesem Spieltag? So steigt der FCM nicht ab

Magdeburg - Mit dem 3:1-Sieg gegen Kiel hat der 1. FC Magdeburg einen ganz wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt gemacht. Je nach Ausgang der Spiele von Düsseldorf und Fürth am Sonntag könnten die Elbestädter schon an diesem Wochenende den Verbleib in Liga zwei bejubeln.

Durch den Sieg gegen Kiel könnte der FCM bereits an diesem Spieltag die Klasse halten. © Philipp Szyza/dpa

Mit 39 Punkten hat der 1. FC Magdeburg, bei einem Spiel mehr, jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf (16.) und Greuther Fürth (17.). Preußen Münster spielt als Tabellenletzter mit 29 Punkten keine Rolle mehr für Magdeburg. Hinzu kommt, dass der FCM mit -5 das deutlich bessere Torverhältnis als die Fortunen (-19) und das Kleeblatt (-21) hat.

Für die Düsseldorfer geht es am Sonntag (10. Mai) in der heimischen Arena gegen den Aufstiegsaspiranten aus Elversberg, während Fürth nach Berlin reisen wird, um gegen Hertha BSC, für die es um nichts mehr geht, anzutreten. Sollten beide Teams nicht gewinnen können, dann hätte der FCM sicher die Klasse gehalten.

Siegt am Sonntag nur eine der beiden Mannschaften, so wäre zumindest der direkte Abstieg kein Thema mehr. Und auch, wenn sowohl Düsseldorf als auch Fürth gewinnen würden, hätte Magdeburg eine komfortable Ausgangssituation, denn: am letzten Spieltag treffen die Fortunen und das Kleeblatt im direkten Duell aufeinander und werden sich gegenseitig Punkte klauen. Dem 1. FC Magdeburg würde dann sogar ein Unentschieden gegen Kaiserslautern reichen, um den Klassenerhalt feiern zu können.