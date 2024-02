Kot, Erbrochenes und anderer Dreck: Zugführer beschwert sich öffentlich über Magdeburger Fans

Magdeburg/Berlin - Am vergangenen Freitag spielte der 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC Berlin in der 2. Bundesliga. Nach dem Endstand von 2:3 mussten einige Fans der Elbestädter offenbar ihren Frust an einem Zug der Ostdeutschen Eisenbahn Gesellschaft (ODEG) auslassen. Der Lokführer beschwerte sich jetzt öffentlich.