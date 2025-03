Kuriosum vor Anpfiff: Das machte HSV-Star Königsdörffer beim 1. FC Magdeburg sauer

Magdeburg - Er war der überragende Mann auf dem Platz, zerlegte den 1. FC Magdeburg beim 3:0 mit einer Vorlage und zwei eigenen Toren fast im Alleingang: HSV-Star Ransford Königsdörffer (23). Vielleicht hat alles am Freitagabend deshalb so gut funktioniert, weil der Stürmer mit viel Wut im Bauch auf den Platz ging.

Ransford Königsdörffer (23) war der überragende Mann beim Spiel des HSV gegen Magdeburg. Trotz unschöner Momente im Vorfeld der Partie. © Andreas Gora/dpa

Denn offenbar gab es bei der Ankunft der Norddeutschen bei den Blau-Weißen Probleme. Königsdörffer berichtete nach Spielschluss am "Sky"-Mikro:

"Das hat ja heute schon komisch angefangen. Wir mussten hier ungefähr fünf Minuten warten, bis wir überhaupt in unsere Kabinen reindurften. Sowas ist natürlich uncool und das hat uns auch sauer gemacht am Ende einfach. Und ich würde auch sagen, das ist am Ende auch Karma einfach."

Reporter Thomas Wagner (53) musste bei diesen Aussagen schmunzeln. Sagte, dass sie selbst gesehen hatten, wie die Spieler draußen warten mussten, weil offenbar "der Schlüssel gesucht" wurde. "Und dann waren eben alle heiß auf die Partie."

Geschadet hat die Wartezeit dem HSV augenscheinlich nicht. Fast über die gesamten 90 Minuten ließ der Tabellenführer beim Aufstiegsaspiranten nichts anbrennen. Allerdings auch mit netter Hilfe des FCM, die laut Trainer Christian Titz (53) größtenteils "nicht die beste Tagesform" auf dem Platz gebracht hatten.

"Und in der ersten Halbzeit speziell hat das dazu geführt, dass wir 0:2 in Rückstand geraten sind, was eben aus einer Fehlerkette von uns resultiert hat. Diese Fehler hat der HSV eiskalt ausgenutzt. Dann haben wir zur Halbzeit durchgewechselt. Aber mit dem 0:3 war das Spiel endgültig entscheiden", so der Coach.