Kurz vor dem Abstieg: Zuversicht trotz Niederlage beim 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Nach der 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 steht der 1. FC Magdeburg weiterhin nur einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz, wobei die drei Teams unter ihnen noch zu spielen haben. Trainer und Spieler äußern sich zu der zweiten Heimpleite in Folge.

Für den FCM ist es bereits die siebte Heimniederlage im zehnten Heimspiel in der 2. Liga. © Andreas Gora/dpa

"Es war eine schlechte erste Halbzeit, aber eine umso bessere zweite Hälfte", fasste FCM-Coach Petrik Sander (65) auf der Pressekonferenz das Spiel klipp und klar zusammen.

In der ersten Hälfte geht es vor allem um die Szene rund um den ersten Gegentreffer, bei welchem Tobias Müller (31) aufgrund von Behandlungen nicht auf dem Platz stand und Magdeburg in Unterzahl agierte. Und das nicht clever.

"Wir haben den Ball und spielen dann einen langen Ball auf den Kleinsten. Da müssen wir den Fehler nicht beim Schiedsrichter suchen, sondern bei uns", äußerte sich Petrik Sander selbstkritisch. Abwehrchef Marcus Mathisen (29) fand noch klarere Worte: "Ja, es ist einfach dumm von uns".

Doch wie Sander selbst schon sagte, kam der FCM motiviert aus der Pause und schaffte durch Baris Atik (31) den Ausgleich, welcher ihnen allerdings nur kurz Freude bereitet haben wird. Keine fünf Minuten später führte 96. "Dann ist es wieder so, dass wir zwei Minuten später ein Gegentor kassieren, was absolut vermeidbar ist", so Innenverteidiger Müller zum Rückstand.

Für den 1. FC Magdeburg ist es gegen Hannover nun die vierte Niederlage im vierten Heimspiel in der 2. Liga.