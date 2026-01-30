Schneller Beginn in Hälfte zwei reicht nicht: FCM verliert erneut zu Hause

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg musste gegen Hannover 96 die zweite Heimniederlage in Folge hinnehmen. Beim 1:2 zeigte sich der FCM am Freitagabend zwar engagiert und startete mit seinem Treffer furios in die zweite Hälfte, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

Eine Stütze, auf die sich die Spieler immer verlassen können: Block U. © Andreas Gora/dpa

Auf einmal zappelte der Ball nach einem platzierten Schuss vom Hannoveraner Enzo Leopold im Gehäuse des FCM (56.) und das Tor zum 1:2-Rückstand nahm den Magdeburgern jegliche Euphorie, die drei Minuten vorher entstanden war.

In der 53. Minute nämlich war es Dariusz Stalmach, der den hannoveranischen Spielaufbau störte und den Ball an der Strafraumkante gewinnen konnte. Baris Atik nahm das Spielgerät auf und zirkelte die Kugel aus rund 17 Metern sehenswert ins obere rechte Eck. Ein Weckruf, der dafür sorgen sollte das Spiel zu drehen, doch stattdessen folgte der Dämpfer.

Vorangegangen war eine erste Hälfte, in der beide Mannschaften zu guten Chancen kam. Yokota, der wohl auffälligste Hannoveraner, scheiterte in der 21. Minute erst an Reimann und in der 45+2. zimmerte er den Ball an den Querbalken. Der FCM wiederum war der Führung in der 31. durch Mateusz Zukowski ganz nah, dieser setzte seinen Kopfball aus rund sieben Metern aber knapp neben den linken Pfosten.

Die Führung der Hannoveraner war auch durch eine Behandlungspause von Tobias Müller möglich. Diese sorgte für die Unordnung in der Hintermannschaft der Magdeburger, die die Gäste sofort ausnutzten und durch Yokota (38.) in Führung gingen. Müller hatte an der Nase geblutet und musste deshalb an der Seite des Feldes verarztet werden.