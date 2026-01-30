Fanhilfe Magdeburg kritisiert nach Ausschreitungen Polizei: "Widersprechen ausdrücklich ..."

Magdeburg - Rund eine Woche nach den Ausschreitungen mit mehr als 70 verletzten Polizisten bei dem Zweitligaspiel des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat die Fanhilfe Magdeburg Stellung bezogen und die Einsatztaktik der Polizei kritisiert.

Bei Ausschreitungen am vergangenen Wochenende in Magdeburg wurden mehr als 70 Polizisten teils schwer verletzt. © Andreas Gora/dpa

Die Eskalation in der Avnet Arena stelle ein Novum im negativen Sinne dar und dürfe sich nicht wiederholen, stellte die Fanhilfe zunächst fest: "Jeder Verletzte ist einer zu viel."

Man wolle kein Fehlverhalten rechtfertigen oder verharmlosen, warnte aber vor "pauschalen Verurteilungen und einseitigen Sachverhaltsdarstellungen".

Stattdessen übte der eingetragene Verein scharfe Kritik am polizeilichen Vorgehen.

"Wir widersprechen ausdrücklich der Darstellung, Fans hätten bewusst einen Angriff auf Polizeikräfte vorbereitet", schrieb der eingetragene Verein. Das sei weder plausibel noch haltbar, schließlich befänden sich im betreffenden Bereich sonst nur vereinseigene Ordnungskräfte.

Stattdessen habe das Verhalten der Einsatzkräfte die Situation eskaliert, da die Fans nicht entweichen konnten und auch Unbeteiligte durch den großflächigen Einsatz von Pfefferspray sowie Schlagstöcken getroffen worden wären: "Es kam zunehmend zu Solidarisierungseffekten, in deren Verlauf schließlich auch Gegenstände aus der Masse in Richtung von Polizeikräften geworfen wurden."