Luxusproblem in der Offensive: Wer beginnt für den FCM gegen Dresden?

Am Samstagabend geht es im Topspiel für den FCM gegen Dynamo Dresden. Petrik Sander hat für seine Offensive gleich mehrere Optionen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Formstark, zuverlässig und treffsicher: das ist die aktuelle Offensive des 1. FC Magdeburg. FCM-Coach Petrik Sander (65) hat auch für das kommende Spiel gegen Dynamo Dresden wieder die Qual der Wahl.

Mateusz Zukowski (l.,24) und Baris Atik (31) sind in der Offensive gesetzt. © Uwe Anspach/dpa Ein Luxusproblem, von dem so mancher Zweitligist nur träumen könnte. Mit Baris Atik (31), Mateusz Zukowski (24), Noah Pesch (20), Maximilian Breunig (25), Albert Millgramm (21) und Rayan Ghrieb (26) hat Magdeburg-Trainer Petrik Sander verschiedene Spielertypen und, damit einhergehend, unterschiedliche Stärken für das Offensivspiel gegen Dynamo. Atik ist auf dem linken Flügel gesetzt und nach den letzten Wochen wird auch an Zukowski als Sturmspitze kein Weg vorbeiführen. Der Pole hat in den letzten fünf Ligaspielen fünfmal getroffen und einmal selbst vorbereitet. In dieser Form ist er aus der Anfangsformation nicht wegzudenken. Doch auch Maximilian Breunig zeigt, dass er seine Chancen zu nutzen weiß. 22 Sekunden hat es nach seiner Einwechslung in der 89. Minute gegen Braunschweig gedauert, bis die Leihgabe aus Heidenheim seinen Treffer bejubeln durfte. In Magdeburg wird man froh sein, einen solchen Joker in der Hinterhand zu haben.

Neben Breunig und Zukowski durfte sich im Spiel gegen den BTSV auch Atik feiern lassen: Er ist mit seinem Treffer der Rekordtorschütze Magdeburgs in der zweiten Liga.

1. FC Magdeburg: Die Frage nach dem zweiten Flügel

Fraglich, ob Noah Pesch (20) gegen Dresden in der Startaufstellung stehen wird. © Swen Pförtner/dpa Die nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage stellt sich auf dem rechten Flügel. In den letzten vier Partien begann Noah Pesch, die Leihgabe von Mönchengladbach, und konnte dabei mit soliden Leistungen überzeugen. Von hinten drängt jetzt allerdings auch wieder Rayan Ghrieb. Der 26-Jährige scheint sich die Worte von seinem Coach nach dem Trainingslager zu Herzen genommen zu haben und sprühte nach seiner Einwechslung gegen Braunschweig nur so vor Energie. Er leitete das 2:0 ein, erarbeitete sich selbst Abschlüsse und brachte Gefahr auf den Rasen, die im ersten Abschnitt auf der rechten Seite so nicht zu sehen war. 1. FC Magdeburg "Uns steht eine heikle Aufgabe bevor": FCM-Coach mit Respekt vor Braunschweig Und zu guter Letzt gibt es mit Albert Millgramm noch einen weiteren Youngster im Bunde, der mit einer sorgenlosen Spielfreude auf sich aufmerksam macht. Am vergangenen Spieltag kam er auf seine ersten Profi-Minuten und zeigte, wozu er fähig ist. Die Frage vor dem kommenden Spiel wird also lauten: Wen lässt Petrik Sander neben Baris Atik und Mateusz Zukowski in der Offensive starten?