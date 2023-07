Magdeburg-Coach warnt nach Doppelsieg: "Wenn ich jetzt zufrieden wäre ..."

"Da haben wir wirklich einen Abschlusstest vor uns, wo wir auf eine gute Mannschaft treffen, die uns fordern wird. Und das passt genau für uns auch", so der FCM-Trainer, der mit seinem Team in der Vorbereitung bislang nur Siege feiern konnte.

Europa-League-Sieger FC Sevilla wird am Sonntag um 15 Uhr in der MDCC-Arena zur Generalprobe zu Gast sein.

Was er meint: Gerade beim Test gegen die Österreicher wurde deutlich, dass die Kräfte einiger Akteure zu Ende gingen. Titz: "In der zweiten Halbzeit haben wir dann schon etwas nachgelassen."

"Also wenn ich jetzt zufrieden wäre, wäre gar nicht gut, denn wir sind jetzt seit dreieinhalb Wochen im Trainingsbetrieb und da ist es völlig normal, dass wir auch an Grenzen geraten", so der Trainer nach den beiden Spielen am Freitag gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland (2:0) und gegen den FC Eurotours Kitzbühel (1:0).

Im Vergleich zu den anderen höheren deutschen Ligen startet die 2. Bundesliga bereits in zwei Wochen wieder. Dann geht es für den FCM zum Saisonauftakt am 28. Juli zu Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (13 Uhr/Sky). Bis dahin müssen die müden Beine wieder komplett erholt sein.

Die Magdeburger haben sich fest vorgenommen, in der ersten Saisonhälfte nicht so viele Punkte abgeben zu wollen, wie es noch in der Vorsaison der Fall war. Gelingt das, hat man hoffentlich am Ende wieder nicht so viel mit dem Abstieg zu tun.