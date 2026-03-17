Mangelnde Torausbeute: 1. FC Magdeburg steht sich selbst im Weg

Der FCM hatte in den letzten beiden Spielen Probleme, seine Chancen richtig zu nutzen. Die mangelnde Verwertung könnte im Abstiegskampf eine Rolle spielen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Wieder war es ein sehr gutes Spiel des 1. FC Magdeburg, wieder wunderte sich der gegnerische Trainer, wie die Elbestädter als Abstiegskandidat gehandelt werden und wieder reichte das Ergebnis am Ende nur für einen Punkt. Die Mannschaft von Petrik Sander (65) hat aktuell ein neues Problem.

Gegen Elversberg und Darmstadt hatte der FCM gute Chancen, die Partie in seine Richtung zu lenken. © Swen Pförtner/dpa Die Stabilität in der Defensive ist mittlerweile gefunden. Wie Sander schon in der Pressekonferenz vor Darmstadt mitteilte, sei eine engagierte Abwehrarbeit jetzt der Weg, den er und die Mannschaft gemeinsam gehen möchten. Und gegen Elversberg und die Lilien klappte das gut und es ist der Qualität der Gegner geschuldet, dass sie aus wenig Chancen trotzdem ein Tor machen. Die Mängel in der Verteidigung, wodurch der FCM zuletzt 18 Gegentore in sechs Spielen kassierte, scheinen also zunächst erst einmal behoben zu sein. Doch jetzt haben die Blau-Weißen in einem anderen Bereich Schwierigkeiten, ihr Potenzial vollends abzurufen: im Angriff. In den letzten drei Spielen hat der 1. FC Magdeburg nur zwei Tore erzielen können und ist in diesem Zeitraum gemeinsam mit Bielefeld und Düsseldorf die schlechteste Offensive der Liga.

FCM kriegt den Ball nicht ins Tor