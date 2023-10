Da war mehr drin! 1. FC Magdeburg holt nur einen Punkt gegen KSC

Magdeburg – Am letzten Spieltag vor der Länderspielpause empfing der 1. FC Magdeburg die Gäste aus Nordbaden. Tabellarisch gesehen war die Partie gegen den Karlsruher SC , der nur knapp über dem Strich zum Relegationsplatz stand, eine klare Angelegenheit. Dennoch verpasste der FCM einen Heimsieg und somit den Sprung in die Spitzengruppe der Liga . Das Spiel gegen den KSC endete unentschieden 1:1 (0:1).

Ahmet Arslan (29, l.) versucht, den Ball an Marvin Wanitzek (30) vom KSC vorbeizubringen. Magdeburg probierte in der ersten Hälfte viel, war aber letztendlich nicht konsequent genug. © Andreas Gora/dpa

In der Startaufstellung der Magdeburger gab es vor dem Spiel gegen den KSC nur zwei personelle Veränderungen im Vergleich zur Niederlage in Nürnberg.

Wie erwartet kehrte der genesene Elfadli ins Team zurück, während Castaignos zunächst auf der Bank Platz nahm. Auch Ceka bekam das Vertrauen von Trainer Titz, rückte in die Anfangsformation. Arslan konnte seinen Platz behaupten und übernahm die Verantwortung für den gelbgesperrten Atik.



Mit leichter Verspätung und unter durchaus nebeligen Bedingungen konnte die Partie eröffnet werden. Im Block der organisierten Magdeburger Fanszene wurde Pyrotechnik gezündet und eine beeindruckende Blockfahne gezeigt. Die FCM-Fans versuchten offensichtlich, ihre Mannschaft mit aller Kraft in Richtung Heimsieg zu treiben.

Es half nichts: In der 11. Minute ging Karlsruhe durch Schleusener in Führung. Heber spielte 40 Meter vor dem eigenen Tor einen unfassbaren Fehlpass direkt in die Füße des KSC-Stürmers, der die Gelegenheit nutzte, um aus weiter Distanz zu treffen. Reimann stand, typisch für den FCM, weit vor dem eigenen Kasten und kam nicht mehr an den Ball. Bis zu diesem Zeitpunkt schien der FCM eigentlich alles im Griff zu haben.

Auch die restliche Halbzeit entwickelte sich zu einem typischen Spiel des 1. FC Magdeburg. Die Mannschaft hatte sinnbildlich deutlich mehr Ballbesitz (66 Prozent) als die Gäste, konnte aber kaum klare Torchancen herausarbeiten. Das Spiel der Hausherren war vorne nicht effizient genug, obwohl das Team gekonnt Druck ausübte.

Zu allem Überfluss gab es erneut vollkommen unnötige gelbe Karten, obwohl Atik nicht auf dem Platz stand. Schuler (26.) und Arslan (28.) waren jeweils überhaupt nicht mit den Schiedsrichterentscheidungen einverstanden und wurden wegen Meckerns verwarnt.

Mit dem Halbzeitstand von 1:0 für den KSC ging es für beide Mannschaften in die Pause. Keine der beiden Teams konnte sich mit gefährlichen Torchancen rühmen. Karlsruhe war lediglich in der Lage, das frühe Geschenk der Gastgeber anzunehmen.